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    Події в Україні

    Черговий обмін полоненими: Кім розповів подробиці (відео)

    З полону звільнили голову Шевченківської ОТГ та четверо цивільних осіб&nbsp; - Черговий обмін полоненими: Кім розповів подробиці (відео)
    З полону звільнили голову Шевченківської ОТГ та четверо цивільних осіб 
    скрін з відео

    Обмін відбувся за формулою «4 на 5»

    Сьогодні, 10 червня, пройшов обмін полоненими з Росією за формулою «4 на 5». Відповідне відео опублікував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.

    «Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег (Пилипенко, голова Шевченківської ОТГ, – ред.), а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома. Обмін відбувся за формулою «4 на 5» (чотири їх, п'ять наших)», – написав Кім.

    Нагадаємо, сьогодні, 10 червня відбувся 11 обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. З ворожого полону вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.

    Додамо, що в СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

    • +38 067 650 83 32;
    • +38 098 087 36 01.

    Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

    Теги: росія окупанти війна полон обмін полоненими Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Черговий обмін полоненими: Кім розповів подробиці (відео)