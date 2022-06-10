Черговий обмін полоненими: Кім розповів подробиці (відео)

Сьогодні, 10 червня, пройшов обмін полоненими з Росією за формулою «4 на 5». Відповідне відео опублікував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.

«Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег (Пилипенко, голова Шевченківської ОТГ, – ред.), а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома. Обмін відбувся за формулою «4 на 5» (чотири їх, п'ять наших)», – написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня відбувся 11 обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. З ворожого полону вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.

Додамо, що в СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01.

Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]