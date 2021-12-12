12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Зірки сьогодні яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги

Сьогодні, у неділю, 12 грудня, відзначаємо:

День сухопутних військ України

Указом Президента від 18.10.1997 №1167/97 в Україні встановлено свято – День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська збройних сил є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Міжнародний день нейтралітету

Превентивна дипломатія є однією з основних функцій Організації Об’єднаних Націй і займає центральне місце серед функцій Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

День благодійності

Встановлений 2007-го року Указом Президента України. Цей день відзначається щорічно в кожну другу неділю грудня.

Всесвітній день загального медичного забезпечення

Відзначається під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2016 року.12 грудня –річниця першої одноголосної резолюції ООН, що закликає всі країни забезпечити своїх громадян доступним і якісним медичним обслуговуванням.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 12 грудня вшановується пам’ять святого Парамона, який постраждав за віру разом з іншими 370 мучениками в 250 році. Як відомо, Парамон був ув’язнений язичниками, які примушували його відректися від християнського вчення.

Саме Парамон спочатку заступився за праведних християн, щодо яких були організовані масові гоніння. Внаслідок, його піддали мукам, а потім обезголовили разом з іншими заарештованими.

Народні прикмети й традиції

Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.

Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Що не можна робити сьогодні

В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.

Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.

Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.

Хто святкує день ангела

У неділю, 12 грудня, іменини відзначають Олександр, Парамон та Акакій.



