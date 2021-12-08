8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою
Сьогодні, у середу, 8 грудня, відзначають:
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Всесвітній день клімату
З ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії.
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День «Візьми до відома»
Яке релігійне свято
Християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії.
Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів Папа Римський Сікст IV. А в 1954 році Папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.
Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.
У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково) і Екваторіальна Гвінея.
Народні прикмети й традиції
- Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.
- Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.
- Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.
- Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.
- Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись та бажати комусь зла.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами.
- Не можна тримати вдома поламані та старі речі.
- Не можна давати та брати у борг.
- Не можна встрявати у конфліктні ситуації.
- Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.
Хто святкує день ангела
У середу, 8 грудня, іменини відзначають Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав.