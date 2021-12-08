8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою

Сьогодні, у середу, 8 грудня, відзначають:

Всесвітній день клімату

З ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії.

День «Візьми до відома»

Яке релігійне свято

Християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії.

Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів Папа Римський Сікст IV. А в 1954 році Папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.

Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.

У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково) і Екваторіальна Гвінея.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.

Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.

Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.

Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.

Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами.

Не можна тримати вдома поламані та старі речі.

Не можна давати та брати у борг.

Не можна встрявати у конфліктні ситуації.

Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.

Хто святкує день ангела

У середу, 8 грудня, іменини відзначають Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав.





