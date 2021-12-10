10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня можна зробити так, щоб усі біди й печалі пішли з вітром.

У п’ятницю, 10 грудня, відзначаємо:

Всесвітній день футболу

У шанувальників футболу всього світу є своє свято – Всесвітній день футболу. Подякувати за нього можна ООН, яка і запропонувала його відзначати 10 грудня кожного року.

День Нобеля

День Нобеля – це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака.

День прав людини

День прав людини офіційно встановлений на зборах Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року. Дата була обрана на честь прийняття 1948 року загальної Декларації прав людини. У документі були проголошені невід’ємні права, властиві кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань.

Міжнародний день прав тварин

Святкується щороку 10 грудня, в один день із Міжнародним днем прав людини. Це свято об’єднує в Україні та світі всіх, хто виступає на захист тварин і проти їх вбивства заради м’яса, хутра, дослідів та розваг. Всесвітня декларація прав тварин 10 грудня 1948 року та має на меті припинення експлуатації та вбивства тварин.

Щорічно 10 грудня проходить Демонстрація запалювання свічок – по всій Європі, Північній і Південній Америці і в багатьох інших країнах, де права тварин ігноруються, там де тварини страждають і гинуть.

Яке релігійне свято

На 10 грудня припадає відразу два церковних свята – шанування святого Романа та ікони Богородиці.

У церкві 10 грудня вшановується один з найважливіших образів у православ’ї – ікона Пресвятої Богородиці, яка називається «Знамення». Зображена на ній Богоматір в процесі молитви. Також зображено немовля Ісус на грудях у Марії. Ікона відома як чудотворна. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Переказ свідчить, що на третю ніч після облоги архієпископ Новогородський почув зверху голос, що звелів йому винести ікону пресвятої Богородиці з церкви Спаса Преображення, обнести нею фортечну стіну. В результаті, війська стали стріляти, і одна з стріл потрапила в ікону, після чого з очей Богоматері полилися сльози. Вороже військо, охоплене жахом, відступило.

Незабаром на честь цієї пам’ятної події було встановлено свято під назвою Знамення. Від нього люди завжди чекали чогось особливого, яких-небудь знаків, які дозволять передбачити долю або майбутнє.

У православному світі 10 грудня також згадують преподобного Романа Антіохійського. У народному календарі дата називається Романів день.

Традиції та звичаї

Рибалки 10 грудня на промисел не ходили, оскільки прикмети говорили, що на «Знамення» всі риби ховаються у вирах, і риболовля буде безперспективною. У лісах у цей час лосі втрачали старі роги. Одночасно відзначали день святого Романа, якому молилися про позбавлення від безпліддя. Говорили, що цей преподобний володів даром чудотворення і допоміг багатьом жінкам вилікуватися від безпліддя.

Якщо 10 грудня була відлига, то селяни намагалися не працювати. Так, не можна було в’язати, шити або щось лагодити, оскільки можна ненароком тепло зашити, і тоді це призведе до загибелі озимини.

Народні прикмети:

Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть.

Дим із труби йде стовпом – буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.

Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.

Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.

На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.

Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Іменини

У п’ятницю, 10 грудня День ангела відзначають: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.



