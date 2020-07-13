13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується відмовляти у допомозі
13 липня християни відзначають Собор дванадцяти апостолів.
Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Філіпу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Фаддею, і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.
Сьогодні прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю. Якщо у вас не виходить прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.
Народні прикмети на 13 липня:
- Зозуля кує - літо буде довге і тепле.
- Після дощу лящ з води висовує голову - до теплого вечора.
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Ранкова роса - до сонячної погоди, нема роси - чекай опадів.
- Сон з 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
Що не рекомендується робити 13 липня:
- Пити алкоголь і грати в азартні ігри.
- Сваритися, лаятися і пліткувати.
- Відмовляти кому-небудь в допомозі.
- Виходити з дому без оберега.
- Призначати важливі зустрічі в першій половині дня - найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.
У кого іменини 13 липня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.