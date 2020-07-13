13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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У свято Собору дванадцяти апостолів прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю

Сьогодні не рекомендується відмовляти у допомозі

13 липня християни відзначають Собор дванадцяти апостолів.

Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Філіпу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Фаддею, і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.

Сьогодні прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю. Якщо у вас не виходить прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Народні прикмети на 13 липня:

Зозуля кує - літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ з води висовує голову - до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Ранкова роса - до сонячної погоди, нема роси - чекай опадів.

Сон з 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Що не рекомендується робити 13 липня:

Пити алкоголь і грати в азартні ігри.

Сваритися, лаятися і пліткувати.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Виходити з дому без оберега.

Призначати важливі зустрічі в першій половині дня - найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

У кого іменини 13 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.