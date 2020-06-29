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    Суспільство

    Календар церковних свят на липень 2020 року

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    У липні закінчується Петрів піст - Календар церковних свят на липень 2020 року
    У липні закінчується Петрів піст

    У липні в Україні відзначатимуть День Хрещення Русі

    У другий місяць літа православні віряни відзначатимуть в Україні День Хрещення Русі та рівноапостольного великого князя Володимира.

    Також у липні закінчується Петрів піст.

    Календар церковних свят

    1 липня

    • Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула
    • Преподобного Леонтія Печерського
    • Собор преподобних отців Псково-Печерських
    • Боголюбської ікони Божої Матері
    • Петрів піст

    2 липня

    • Апостола Іуди, брата Господнього
    • Святого Іова
    • Преподобного Варлаама Важського
    • Мученика Зосими
    • Преподобного Паїсія Великого
    • Преподобного Іоанна, самітника
    • Петрів піст

    3 липня

    • Священномученика Мефодія, єпископа Патарського
    • Благовірного князя Гліба Володимирського
    • Святого Гурія, архієпископа Казанського
    • Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері
    • Петрів піст

    4 липня

    • Мученика Іуліана Тарсийського
    • Священномученика Терентія, єпископа Іконийського
    • Преподобних Іулія, пресвітера, і Іуліана, диякона
    • Мучеників Арчила II, царя Іверського, і Луарсаба II, царя Карталинського
    • Преподобного Максима Грека
    • Петрів піст

    5 липня

    • Священномученика Євсевія
    • Мучеників Галактіона і Іуліанії
    • Мучеників Зинона і Зини
    • Петрів піст

    6 липня

    • Володимирської ікони Божої Матері
    • Собор Володимирських святих
    • Мучениці Агриппіни
    • Праведного Артемія Веркольського
    • Святого Германа, архієпископа Казанського
    • Мучеників Євстохія та інших
    • Петрів піст

    7 липня

    • Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна
    • Праведних отроків Іакова та Іоанна Менюзьких
    • Петрів піст

    8 липня

    • Преподобномучениці Февронії, діви
    • Благовірного князя Петра, у чернецтві Давида, і княгині Февронії, у чернецтві Євфросинії, Муромських чудотворців
    • Петрів піст

    9 липня

    • Тихвинської ікони Божої Матері
    • Преподобного Давида Солунського
    • Преподобного Іоанна, Святого Дионісія, архієпископа Суздальського
    • Знайдення мощей преподобного Тихона Луховського
    • Нямецької, Седмиєзерної і Лиддської (Римської) ікон Божої Матері
    • Петрів піст

    10 липня

    • Преподобного Сампсона, странноприїмця
    • Праведної Іоанни, мироносиці
    • Преподобного Серапіона Кожеєзерського
    • Преподобного Севіра, пресвітера
    • Преподобного Георгія Іверського, Святогорця
    • Преподобного Мартина Туровського
    • Новомученика Григорія Нікольського

    Петрів піст

    11 липня

    • Перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна
    • Преподобного Сергія і Германа, Валаамських чудотворців
    • Преподобного Ксенофонта Робейського
    • Преподобного Павла, лікаря
    • Ікони Божої Матері «Троєручиця»
    • Закінчення Петрового посту

    12 липня

    • Славних і всехвальних первоверховних апостолов Петра і Павла
    • Касперовської ікони Божої Матері
    • 13 липня
    • Собор славних і всехвальних 12 апостолов
    • Преподобного Петра, царевича Ординського
    • Прославлення святого Софронія
    • Баликинської і Горбанєвської ікон Божої Матері

    14 липня

    • Безсрібників Косми і Даміана, які в Римі постраждали
    • Мученика Потіта
    • Преподобного Петра, патрикія
    • Праведної Ангеліни, деспотисси Сербської
    • Преподобного Нікодима Святогорця

    15 липня

    • Покладення ризи Пресвятої Богородиці
    • Святого Фотія, митрополита Київського
    • Святого Іувеналія, патріарха Єрусалимського
    • Ахтирської ікони Божої Матері
    • День пісний

    16 липня

    • Мученика Іакінфа
    • Перенесення мощей святого Пилипа, чудотворця
    • Преподобного Анатолія Печерського
    • Святого Василія
    • Блаженного Іоанна, Христа ради юродивого

    17 липня

    • Святих. царственних мучеників: імператора Миколи II, імператриці Олександри, царевича Олексія, великих княжен Ольги, Татіани, Марії і Анастасії
    • Святого Андрія, архієпископа Критського
    • Преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця
    • Преподобного Андрія Рубльова, іконописця
    • Благовірного великого князя Андрія Боголюбського
    • Священномученика Феодора, єпископа Киринейського
    • Галатської ікони Божої Матері
    • День пісний

    18 липня

    • Преподобного Афанасія Афонського
    • Знайдення честних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонежського
    • Преподобномучениць великої княгині Єлисавети і інокині Варвари
    • Мучениць Анни і Кирилли
    • Преподобного Лампада Ірінопольського
    • Ікони Божої Матері «Економіса»

    19 липня

    • Собор Радонежських святих
    • Преподобного Сисоя Великого
    • Преподобного Сисоя Печерського
    • Праведної діви Іуліанії
    • Мучеників Марини, Марфи та інших
    • Мучеників Ісавра, диякона, та іже з ним
    • Мученика Коїнта Фригійського
    • Мучениці Луки, діви, і іже з нею
    • Богородсько-Уфинської ікони Божої Матері

    20 липня

    • Преподобного Фоми, що в Малеї
    • Преподобного Акакія
    • Преподобної Євдокії в чернецтві Євфросинії
    • Мучеників Перегріна, Лукіана та інших
    • Преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха
    • Мученика Євангела
    • Мучениці Кіріакії
    • Влахернської ікони Божої Матері

    21 липня

    • Казанської ікони Божої Матері
    • Великомученика Прокопія
    • Праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устюжського
    • Знамення від ікони Божої Матері Благовіщення і місті Устюзі
    • Чтимих списків з Казанської ікони Божої Матері

    22 липня

    • Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
    • Священномученика Кирила, єпископа Гортинського
    • ПреподобноМучеників Патермфія, Коприя і мученика Олександра
    • Святого Феодора, єпископа Едесського
    • Кипрської і Колочської ікон Божої Матері
    • День пісний

    23 липня

    • Мучеників 45 в Нікополі Армянському
    • Преподобного Антонія Печерського
    • Конєвської ікони Божої Матері

    24 липня

    • Спомин чуда великомучениці Євфимії всехвальної
    • Рівноапостольної Ольги
    • Ржевської або Оковецької і Борколабовської ікон Божої Матері
    • День пісний

    25 липня

    • Мучеників Прокла та Іліарія
    • Преподобного Михаїла Малеїна
    • Мучеників Феодора Варяга і сина його Іоанна, у Києві
    • Преподобного Арсенія Новгородського
    • Ікони Божої Матері «Троєручиця»

    26 липня

    • Собор архангела Гавриїла
    • Преподобного Стефана Савваїта
    • Святого Іуліана, єпископа Кеноманійського
    • Мученика Серапіона
    • Мученика Маркіана

    27 липня

    • Апостола від 76 Акіли
    • Преподобного Стефана Махрищського
    • Мученика Іуста
    • Преподобного Еллія, монаха
    • Преподобного Онисима, чудотворця

    28 липня

    • День Хрещення Русі
    • Мучеників Кирика і Іулитти
    • Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія
    • Мученика Авудима

    29 липня

    • Священномученика Афіногена, єпископа, і 10 учнів його
    • Мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) і Хіонії
    • Мученика Антіоха, лікаря
    • Мучениці Іулії, діви
    • Чирської (Псковської) ікони Божої Матері
    • День пісний

    30 липня

    • Великомучениці Марини (Маргарити)
    • Преподобного Іринарха Соловецкого
    • Перенесення мощей преподобного Лазаря Галісійського
    • Преподобного Леоніда Устьнедумського
    • Святогорської ікони Божої Матері

    31 липня

    • Мученика Ємиліана
    • Мученика Іакінфа Амастридського
    • Преподобного Іоанна Багатостраждального
    • Преподобного Памви Печерського
    • Преподобного Памви, пустельника
    • День пісний
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