Календар церковних свят на липень 2020 року
У липні закінчується Петрів піст
У липні в Україні відзначатимуть День Хрещення Русі
У другий місяць літа православні віряни відзначатимуть в Україні День Хрещення Русі та рівноапостольного великого князя Володимира.
Також у липні закінчується Петрів піст.
Календар церковних свят
1 липня
- Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула
- Преподобного Леонтія Печерського
- Собор преподобних отців Псково-Печерських
- Боголюбської ікони Божої Матері
- Петрів піст
2 липня
- Апостола Іуди, брата Господнього
- Святого Іова
- Преподобного Варлаама Важського
- Мученика Зосими
- Преподобного Паїсія Великого
- Преподобного Іоанна, самітника
- Петрів піст
3 липня
- Священномученика Мефодія, єпископа Патарського
- Благовірного князя Гліба Володимирського
- Святого Гурія, архієпископа Казанського
- Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері
- Петрів піст
4 липня
- Мученика Іуліана Тарсийського
- Священномученика Терентія, єпископа Іконийського
- Преподобних Іулія, пресвітера, і Іуліана, диякона
- Мучеників Арчила II, царя Іверського, і Луарсаба II, царя Карталинського
- Преподобного Максима Грека
- Петрів піст
5 липня
- Священномученика Євсевія
- Мучеників Галактіона і Іуліанії
- Мучеників Зинона і Зини
- Петрів піст
6 липня
- Володимирської ікони Божої Матері
- Собор Володимирських святих
- Мучениці Агриппіни
- Праведного Артемія Веркольського
- Святого Германа, архієпископа Казанського
- Мучеників Євстохія та інших
- Петрів піст
7 липня
- Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна
- Праведних отроків Іакова та Іоанна Менюзьких
- Петрів піст
8 липня
- Преподобномучениці Февронії, діви
- Благовірного князя Петра, у чернецтві Давида, і княгині Февронії, у чернецтві Євфросинії, Муромських чудотворців
- Петрів піст
9 липня
- Тихвинської ікони Божої Матері
- Преподобного Давида Солунського
- Преподобного Іоанна, Святого Дионісія, архієпископа Суздальського
- Знайдення мощей преподобного Тихона Луховського
- Нямецької, Седмиєзерної і Лиддської (Римської) ікон Божої Матері
- Петрів піст
10 липня
- Преподобного Сампсона, странноприїмця
- Праведної Іоанни, мироносиці
- Преподобного Серапіона Кожеєзерського
- Преподобного Севіра, пресвітера
- Преподобного Георгія Іверського, Святогорця
- Преподобного Мартина Туровського
- Новомученика Григорія Нікольського
Петрів піст
11 липня
- Перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна
- Преподобного Сергія і Германа, Валаамських чудотворців
- Преподобного Ксенофонта Робейського
- Преподобного Павла, лікаря
- Ікони Божої Матері «Троєручиця»
- Закінчення Петрового посту
12 липня
- Славних і всехвальних первоверховних апостолов Петра і Павла
- Касперовської ікони Божої Матері
- 13 липня
- Собор славних і всехвальних 12 апостолов
- Преподобного Петра, царевича Ординського
- Прославлення святого Софронія
- Баликинської і Горбанєвської ікон Божої Матері
14 липня
- Безсрібників Косми і Даміана, які в Римі постраждали
- Мученика Потіта
- Преподобного Петра, патрикія
- Праведної Ангеліни, деспотисси Сербської
- Преподобного Нікодима Святогорця
15 липня
- Покладення ризи Пресвятої Богородиці
- Святого Фотія, митрополита Київського
- Святого Іувеналія, патріарха Єрусалимського
- Ахтирської ікони Божої Матері
- День пісний
16 липня
- Мученика Іакінфа
- Перенесення мощей святого Пилипа, чудотворця
- Преподобного Анатолія Печерського
- Святого Василія
- Блаженного Іоанна, Христа ради юродивого
17 липня
- Святих. царственних мучеників: імператора Миколи II, імператриці Олександри, царевича Олексія, великих княжен Ольги, Татіани, Марії і Анастасії
- Святого Андрія, архієпископа Критського
- Преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця
- Преподобного Андрія Рубльова, іконописця
- Благовірного великого князя Андрія Боголюбського
- Священномученика Феодора, єпископа Киринейського
- Галатської ікони Божої Матері
- День пісний
18 липня
- Преподобного Афанасія Афонського
- Знайдення честних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонежського
- Преподобномучениць великої княгині Єлисавети і інокині Варвари
- Мучениць Анни і Кирилли
- Преподобного Лампада Ірінопольського
- Ікони Божої Матері «Економіса»
19 липня
- Собор Радонежських святих
- Преподобного Сисоя Великого
- Преподобного Сисоя Печерського
- Праведної діви Іуліанії
- Мучеників Марини, Марфи та інших
- Мучеників Ісавра, диякона, та іже з ним
- Мученика Коїнта Фригійського
- Мучениці Луки, діви, і іже з нею
- Богородсько-Уфинської ікони Божої Матері
20 липня
- Преподобного Фоми, що в Малеї
- Преподобного Акакія
- Преподобної Євдокії в чернецтві Євфросинії
- Мучеників Перегріна, Лукіана та інших
- Преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха
- Мученика Євангела
- Мучениці Кіріакії
- Влахернської ікони Божої Матері
21 липня
- Казанської ікони Божої Матері
- Великомученика Прокопія
- Праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устюжського
- Знамення від ікони Божої Матері Благовіщення і місті Устюзі
- Чтимих списків з Казанської ікони Божої Матері
22 липня
- Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
- Священномученика Кирила, єпископа Гортинського
- ПреподобноМучеників Патермфія, Коприя і мученика Олександра
- Святого Феодора, єпископа Едесського
- Кипрської і Колочської ікон Божої Матері
- День пісний
23 липня
- Мучеників 45 в Нікополі Армянському
- Преподобного Антонія Печерського
- Конєвської ікони Божої Матері
24 липня
- Спомин чуда великомучениці Євфимії всехвальної
- Рівноапостольної Ольги
- Ржевської або Оковецької і Борколабовської ікон Божої Матері
- День пісний
25 липня
- Мучеників Прокла та Іліарія
- Преподобного Михаїла Малеїна
- Мучеників Феодора Варяга і сина його Іоанна, у Києві
- Преподобного Арсенія Новгородського
- Ікони Божої Матері «Троєручиця»
26 липня
- Собор архангела Гавриїла
- Преподобного Стефана Савваїта
- Святого Іуліана, єпископа Кеноманійського
- Мученика Серапіона
- Мученика Маркіана
27 липня
- Апостола від 76 Акіли
- Преподобного Стефана Махрищського
- Мученика Іуста
- Преподобного Еллія, монаха
- Преподобного Онисима, чудотворця
28 липня
- День Хрещення Русі
- Мучеників Кирика і Іулитти
- Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія
- Мученика Авудима
29 липня
- Священномученика Афіногена, єпископа, і 10 учнів його
- Мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) і Хіонії
- Мученика Антіоха, лікаря
- Мучениці Іулії, діви
- Чирської (Псковської) ікони Божої Матері
- День пісний
30 липня
- Великомучениці Марини (Маргарити)
- Преподобного Іринарха Соловецкого
- Перенесення мощей преподобного Лазаря Галісійського
- Преподобного Леоніда Устьнедумського
- Святогорської ікони Божої Матері
31 липня
- Мученика Ємиліана
- Мученика Іакінфа Амастридського
- Преподобного Іоанна Багатостраждального
- Преподобного Памви Печерського
- Преподобного Памви, пустельника
- День пісний