Кожному дається свій дар і своє служіння по мірі його можливостей

Святкове звернення Митрополит Київський і всієї України Епіфанія

Дорогі брати і сестри!

Сьогодні свято, яким ми вшановуємо пам’ять двох велетнів духу, ревних служителів Господніх та подвижників, які не тільки проповідували, але й втілювали Божу істину своїми справами – святих апостолів Петра і Павла. Ці апостоли – зразок для кожного з нас у повсякденному житті. Тверда й непохитна віра, справи милосердя й служіння ближнім роблять нас їхніми послідовниками, а значить – вірними спадкоємцями Христового вчення.

Зараз вони прославлені усією Церквою Христовою і шануються як першоверховні апостоли, але їхній життєвий шлях майже дві тисячі років тому був сповнений скорбот і страждань. Святий Петро переживав важке внутрішнє каяття через те, що тричі зрікся свого Спасителя, але Господь навернув його на істинний шлях та відновив серед Своїх учнів-апостолів. Святий Павло у листах та посланнях описував, скільки його били, гнали та ненавиділи сучасники і як він страждав від фізичної немочі та молився, щоби Господь позбавив його від хвороби, проте Господь сказав йому: «Досить для тебе благодатi Моєї, бо сила Моя виявляється в немочi» (2 Кор. 12: 9). Обидва ці апостоли прийняли мученицьку смерть за Христа. Свята Церква прославляє їх разом, встановивши спільний день пам’яті тоді, коли у давній час було освячено в Римі храм на їхню честь.

Із життєвих прикладів святих Петра і Павла маємо зрозуміти, що Господь кличе усіх нас до Себе незалежно від походження, статусу, освіти, професії, віку, фізичних даних чи характеру. Адже ці обидва апостоли були такими різними між собою, проте об’єднаними любов’ю до Господа. Кожний з них відчув цю любов у своєму серці, змінив власне життя і ревно втілював своє покликання та свідчив Божественну правду заради спасіння людства, зокрема, і нас із вами.

Тож сьогодні, вшановуючи славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла, пам’ятаймо, що кожному дається свій дар і своє служіння по мірі його можливостей. А у святих апостолів просімо, щоб вони своїм молитовним заступництвом допомогли нам попри всі негаразди земного світу зберегти живу віру в Господа та лагідність і смирення у своєму серці.

Святі першоверховні апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас!

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