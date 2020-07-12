Українсько православна церква отримала важливого листа від Вселенського Патріарха Варфоломія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній Фото Релігійно-інформаційної служби України

Патріарх Варфоломій надіслав роз’яснення щодо проведення причастя і богослужіння в умовах пандемії коронавірусу

Синод Української православної церкви, який відбувся 9 липня під головуванням Митрополита Епіфанія у режимі дистанційного спілкування (телеконференції), розглянув лист Вселенського Патріарха.

У листі Вселенського Патріарха йдеться про спосіб подання Святого Причастя Тіла і Крові Христових в умовах пандемії через хворобу коронавірусу.

Відомо також, що аналогічні листи Патріарх Варфоломій надіслав також іншим Предстоятелям Помісних Автокефальних Церков.

У своєму листі Вселенський Патріарх пояснює причину свого рішення щодо провадження богослужінь у всіх храмах патріархії без присутності віруючих.

«Ми, керуючись духом солідарності та співпраці, задля захисту здоров’я віруючих та загального добра, вирішили, що вчинення святих служб відбуватиметься без присутності віруючих у храмах, а першочерговою турботою визначили збереження віри наших Отців, яка освітлює всесвіт», – сказано в листі.

Проте через виникнення різних, подекуди спірних думок з приводу прийняття віруючими Святого Причастя, Патріарх Варфоломій наголошує, що не може стояти осторонь такої неоднозначної ситуації.

«Ми дослухалися до наполегливих рекомендацій санітарних служб та урядів, і ми слідуємо їм, але лише до того моменту, поки не йдеться про суть та осереддя нашої віри. Терпеливість Церкви доходить до Хреста, але вона заперечує сходження з нього, скорення владі цього світу, коли ставиться під сумнів Таїнство таїнств її життя, Святе Причастя. Божественна Євхаристія є одкровенням та щоденним досвідом божественної та людської таємниці Церкви. Сам Господь, «невидимо Сущий», «Той, Хто дає, Кого дають та поширюють», дає нам під час Причастя непорочне Тіло та Святу Кров Свою, роблячи нас таким чином «повнотою Небесного Царства», – говорить Патріарх.

Вселенський Патріарх звертається до Митрополита Епіфанія із закликом об’єднати зусилля задля збереження святоотцівського передання стосовно Святого Причастя:

«Перед лицем ситуації, яка склалася, я хотів би, щоб ми об’єднали наші братські роздуми та погляди з тим, щоб разом рухатися до пастирського подолання сумнівів щодо прийнятого способу здійснення Священного Причастя».

Нагадаємо, якби Помісна церква в Україні вирішила б об’єднатися з РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату), то на її чолі українці хотіли б бачити наставника Помісної церкви митрополита Епіфанія.

Читайте також: