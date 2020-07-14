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    Суспільство

    14 липня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    Сьогодні за народним календарем день Дем&rsquo;яна та Кузьми - 14 липня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    Сьогодні за народним календарем день Дем’яна та Кузьми

    На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти

    14 липня відзначається день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).

    У цей день світ відзначає День безладу, Міжнародний день небінарних людей. У Франції - День взяття Бастилії, в США - День подяки коровам, День нудистів, День макаронів з сиром, День лікеру Grand Marnier», у Швеції - День народження кронпринцеси, в Іраку - День республіки, на Мадагаскарі - Церемонія обмивання реліквій.

    Яке сьогодні церковне свято

    Сьогодні за народним календарем день Дем’яна та Кузьми. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.

    У цей період люди продовжували працювати на полі і в городі. Також 14 липня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину. Ще в цей час збирали малину, перші овочі і агрус. Спостерігалося пізнє цвітіння звіробою. Також в середині літа, варили варення з агрусу.

    У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися вскладчину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися. Вдень же в день Дем’яна та Кузьми збирали малину і перші овочі, проводили прополку грядок.

    Традиції на 14 липня

    На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти. До речі, малинове варення, зварене в цей день, виходить особливо смачним. Агрус використовували і при приготуванні других страв: з ним, наприклад, тушкували курчат.

    В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях. Прийнято було 14 липня збирати рослини, які підходять для фарбування тканин.

    Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.

    Незважаючи на спекотні жнива, жінки в цей день встигали не тільки попрацювати, але і відзначити своє свято – Літні Кузьминки. Жінки і дівчата збиралися на бенкети, варили збірну кашу (в котел потрапляло все, що кожен приніс: хто крупу, хто борошно, хто молоко, яйця), пили пиво. Застілля супроводжувалося піснями, обміном корисними порадами і розмовами.

    Що сьогодні не можна робити

    На Кузьминки не можна починати нічого нового, поки не доробиш старе.

    Народні прикмети на 14 липня

    • Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде
    • Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло
    • Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза
    • Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть
    • Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли
    • В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.

    Іменини

    Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія

    свята українці рослини традиції
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