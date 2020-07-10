Український Прованс: на Прикарпатті зацвіло лавандове поле



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На Прикарпатті зацвіло лавандове поле

В Коломийському районі зацвіло 7 тисяч кущів лаванди

Створити український Прованс у Коршівській ОТГ на Коломийщині вдалося місцевому мешканцю Івану Коцабі.

Разом із дружиною вони доглядають за 7000 кущами лаванди, інформує НТК.

Околиця Коршева, що на Івано-Франківщині. У період цвітіння лаванди сюди приїжджають охочі помилуватися краєвидами та подихати ароматним лавандовим повітрям, зробити яскраві фото.

Іван Коцаба – токар за фахом та пасічник за покликанням. Вирішив посадити лаванду, аби надати меду особливого запаху. Розпочали з дружиною з невеликої грядки. Три роки тому посадили усього 10 кущів. Вже тепер плекають лавандове поле.

Цінують господарі свою лаванду не лише як джерело особливого меду. З лаванди уже розпочали виготовляти ефірну олію.

Лаванда невибаглива рослина, якщо росте на сонці, каже Анна Коцаба. Вирощуючи її, коршівчани застосовують механічну обробку та жодної хімії.

Своє лавандове поле подружжя мріє розширити до гектара, а поки радіють гостям, які приїжджають подивитися на їхнє фіолетове диво, та із задоволенням розповідають усім охочим про унікальні властивості рослини й дарують на згадку кілька гілочок запашного цвіту.

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