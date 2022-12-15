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15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні відзначають День працівників суду
фото з відкритих джерел

У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші

15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума. У народі дату називають День Авакума.

День працівника суду України

Починаючи з 2000 року в Україні відзначають День працівників суду – дата була встановлена 8 грудня Указом президента Леоніда Кучми № 1318/2000.

Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Перше засідання Генерального Суду відбулося 15 січня 1918 року, а от апеляційні суди розпочали виконання своїх обов’язків лише наприкінці квітня 1918 року.

Починаючи з лютого-березня 1918 року, на території України діяли й військово-революційні та військові суди. Найвищий суд УНР складався з трьох департаментів: адміністративного, цивільного та карного, голови яких підпорядковувалися Найвищому судді. Таким чином, не дивлячись на досить незначний час існування Центральної Ради, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення утвердження судової влади.

Сучасну судову систему України складають: Конституційний Суд, який розв'язує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України; суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення; арбітражні суди, що розглядають справи стосовно господарських правовідносин. Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 15 грудня вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. Відомостей про його життя збереглося не дуже багато. Згідно з переказами, Авакум жив під час взяття Єрусалиму і тільки два роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону.

Також є історія про те, що саме Авакум приносив їжу пророку Даниїлу, котрий був кинутий у рів разом з левами. Відомою є книга пророцтв, написана Аввакумом, що складається з трьох частин.

Традиції та звичаї дня

У юних незаміжніх дівчат на Русі було прийнято 15 грудня влаштовувати тихі посиденьки, на яких не веселилися і не бенкетували, а вишивали і розповідали по черзі життєві історії.

У сімейних жінок у цей день турботи були інші – своїх чад від нічного плачу і безсоння зцілювали за допомогою народних ритуалів і змов.

Що не можна робити

  • У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші. Разом з такою знахідкою в будинок можна принести чужі біди і нещастя.
  • Не варто ділитися своїми секретами і планами на майбутнє. Також категорично заборонено розповідати таємниці, які вам довірили інші люди.
  • Не рекомендується лінуватися і закидати вже розпочаті справи.
  • Не можна стригти нігті і робити манікюр. Вважається, що так можна вкоротити віку. З цієї ж причини краще не обрізати волосся.
  • У цей день матері відганяли від своїх дітей недуги. Щоб позбавити малюка хвороби, його рано вранці брали на руки та читали спеціальні молитви.
  • Сьогодні не варто поширювати негативні думки – це спричинить низку поганих подій.

Народні прикмети

  • Якщо день непогожим видався, то така погода протримається до 30 січня (до дня Антона-Перезимника)
  • Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокіс в наступному році
  • Якщо людина народилася на Авакума, то в якості оберега варто носити бурштин
  • Навколо місяця 15 грудня видно темний круг – буде заметіль
  • Півень в мороз співає – чекай потепління
  • Кури сідають на сідало рано – будуть морози. Якщо ж птахи ляскають крилами і вертять хвостами – чекай хуртовини
  • Гусак голову під крило сховав – чекай морозів
  • Кішка 15 грудня спить весь день – буде холоднеча
  • Яскраві зірки віщують наступ сильних морозів
  • Каркають ворони – прикмета до того, що заметіль буде
  • Чим красивіші візерунки на вікнах, тим пишніше буде зелень навесні.

Іменини

15 грудня День ангела імені відзначають: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

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Теги: Верховний Суд України свята традиції судова система історія суд

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