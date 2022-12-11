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На Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква
Вогонь поширився на площу понад 200 м кв
фото: Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області

Навесні цього року храм перейшов до ПЦУ

У селі Бірки в Олександрівській громаді згоріла дерев’яна церква Святителя Миколая Чудотворця. Як інформує Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку перед ранком 11 грудня.

Вогонь поширився на площу понад 200 м кв. Травмованих та загиблих не виявлено. Будівля є пам’яткою архітектури, датована серединою ХІХ ст.

О 6:30 пожежу локалізовано та о 9:29 – ліквідовано, причину її встановлюють.

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За даними видання «Гречка», навесні цього року у храмі пролунала перша молитва українською мовою, він перейшов до ПЦУ.

Довга боротьба що точилась з 2019 року супроводжувалася наклепами та звинуваченнями, викраденням стародавніх ікон.

«Це стародавня козацька церква, – коментує Андрій Лаврусь, депутат Кропивницької райради. – Я не берусь робити висновки, що спричинило пожежу. Нехай відповідь дадуть експерти і правоохоронні органи. Якщо це був підпал, то це знищили не просто будівлю, а цілу історію».

Церква Святителя Миколая Чудотворця
Церква Святителя Миколая Чудотворця
фото: gre4ka.info

Тим часом, на сторінці Парафії Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України у Facebook сказано, що будівля згоріла вщент.

«Із великим сумом і душевним болем і жалем повідомляємо про те, що  святий Храм на честь Святителя Миколая Чудотворця знищений вогнем, внаслідок пожежі. Святиня нашого краю згоріла дотла. Всі історичні й релігійні цінності безжальний вогонь спалив повністю.

Наступного тижня, у неділю, 18 грудня планувалось відкриття прихрамової кімнати-музею. Це мало бути унікальним явищем в історії нашого краю, адже і в самій церкві, і в кімнаті-музеї були зібрані унікальні за своєю цінністю артефакти з кінця 18 – середини 19 століття. Причина пожежі встановлюється, слідство шукає винних», – сказано у дописі.

Нагадаємо, російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Таку заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив в інтерв’ю виданню National Catholic Reporter.

Раніше СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

Напередодні Служба безпеки України проводила обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області.

Крім того, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

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Теги: гречка депутат музеї райради слідство церква

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