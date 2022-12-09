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Зброя, агітки, підозрілі особи: що знайшли силовики у церквах УПЦ МП на Київщині та Херсонщині 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зброя, агітки, підозрілі особи: що знайшли силовики у церквах УПЦ МП на Київщині та Херсонщині 
На Херсонщині в церкві зберігали прапор і золотий герб Росії 
фото: СБУ

На території скита в Чорнобильській зоні ховалося 16 невідомих чоловіків 

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях. У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який розташований у «забороненій» Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури. Про це інформує пресслужба СБУ.

«Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права бути у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року. Наразі стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки», – йдеться в повідомленні.  

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд. 

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фото: СБУ

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами РФ і Білорусі. 

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

«Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. Безпекові заходи СБУ проводилися в межах чинного законодавства спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників УПЦ (МП)», – наголошують правоохоронці.  

Раніше СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

Напередодні Служба безпеки України проводила обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області.

Крім того, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

Теги: озброєння прапор рашисти росія церква

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