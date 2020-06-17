17 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою покликаний щорічно нагадувати людям, що земля має свої ліміти використання
У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика
17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою. Опустелення – це деградація земель в посушливих, напівпосушливих і субгумідних районах в результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.
На сайті ООН відзначається, що понад 70% природних екосистем було змінено людиною до стану, далекого від природного. До 2050 року цей показник може досягти 90%.
У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.
Народні прикмети на 17 червня:
- північний вітер - до негоди;
- на Митрофана дощ почався - на два-три дні розтягнеться;
- веселка зі східного боку - на гарну погоду, на західній - до дощу.
Що не можна робити 17 червня:
- сваритися - сварка надовго затягнеться;
- брехати - брехня вийде боком;
- напиватися - до загострення хвороб.
У кого іменини 17 червня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.