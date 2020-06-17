17 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою покликаний щорічно нагадувати людям, що земля має свої ліміти використання Фото: Авіджіт Гош / ООН

У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика

17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою. Опустелення – це деградація земель в посушливих, напівпосушливих і субгумідних районах в результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.

На сайті ООН відзначається, що понад 70% природних екосистем було змінено людиною до стану, далекого від природного. До 2050 року цей показник може досягти 90%.

У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.

Народні прикмети на 17 червня:

північний вітер - до негоди;

на Митрофана дощ почався - на два-три дні розтягнеться;

веселка зі східного боку - на гарну погоду, на західній - до дощу.

Що не можна робити 17 червня:

сваритися - сварка надовго затягнеться;

брехати - брехня вийде боком;

напиватися - до загострення хвороб.

У кого іменини 17 червня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.