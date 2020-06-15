Негода залишила без світла майже 180 населених пунктів у дев'яти областях України



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Найбільше населених пунктів знеструмлено на Сумщині - 93

Внаслідок негоди в ніч з 14 на 15 червня, в Україні знеструмлено майже 180 населених пунктів у 9 областях.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«У ніч з 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у дев'яти областях, а саме: Сумська — 93, Київська — 28, Чернігівська — 21, Луганська — 19, Донецька — п'ять, Тернопільська — п'ять, Чернівецька — три, Кіровоградська — дві та Запорізька — дві», — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Зауважимо, Україна сьогодні, 15 червня, опиниться у зоні впливу трьох циклонів Nadine, Petra і Octavia, тому очікуються періодичні дощі з грозами, тому очікуються періодичні дощі з грозами.

Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, Україну чекає по-справжньому спекотне літо.