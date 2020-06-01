Календар церковних свят на червень 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту

7 червня віряни відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю

У перший місяць літа православні віряни відзначають одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю. В поточному році вона випадає на 7 червня.

Також у червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту, який триватиме з 15 червня по 11 липня.

Календар церковних свят

1 червня – Священномученика Патрикія Прусського, єпископа.

2 червня – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

3 червня – Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени.

4 червня – Мученика Василіска.

5 червня – Преподобної Євфросинії, княжни і ігумені Полоцької; Преподобномученика Михайла Савваіта чорноризця.

6 червня – Преподобного Симеона стовпника; Вселенська Троїцька батьківська субота.

7 червня – Третє знайдення глави Іоанна Предтечі; День Святої Трійці.

8 червня – День Святого Духа; Апостолів від 70-ти Карпа і Алфея.

9 червня – Священомученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

10 червня – Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.

11 червня – Преподобномучениці Феодосії діви.

12 червня – Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

13 червня – Мученика Ермія Команського.

14 червня – неділя перша після П'ятдесятниці. Всіх святих. Заговини на Петрів піст.

15 червня – Святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

16 червня – Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли діви.

17 червня – Святителя Митрофана, 1-го патріарха Константинопольського.

18 червня – Священномученика Дорофія, єпископа Тирського.

19 червня – Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського; Преподобного Іларіона Нового, ігумена.

20 червня – Священномученика Теодота Анкірського.

21 червня – Тиждень другий по П'ятидесятниці. Великомученика Теодора Стратилата.

22 червня – Преподобного Кирила, ігумена Белоезерського.

23 червня – Священномученика Тимофія, єпископа Прусського.

24 червня – Апостолів Варфоломія і Варнави.

25 червня – Преподобного Онуфрія Великого.

26 червня – Мучениці Акиліни Старшої; Святителя Трифиллія, єпископа Левкусії Кіпрської.

27 червня – Пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

28 червня – Тиждень третій по П'ятидесятниці. Пророка Амоса.

29 червня – Святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

30 червня – Мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Перських.

До слова, у Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі 31 травня відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.