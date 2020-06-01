Календар церковних свят на червень 2020 року
7 червня віряни відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю
У перший місяць літа православні віряни відзначають одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю. В поточному році вона випадає на 7 червня.
Також у червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту, який триватиме з 15 червня по 11 липня.
Календар церковних свят
1 червня – Священномученика Патрикія Прусського, єпископа.
2 червня – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.
3 червня – Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени.
4 червня – Мученика Василіска.
5 червня – Преподобної Євфросинії, княжни і ігумені Полоцької; Преподобномученика Михайла Савваіта чорноризця.
6 червня – Преподобного Симеона стовпника; Вселенська Троїцька батьківська субота.
7 червня – Третє знайдення глави Іоанна Предтечі; День Святої Трійці.
8 червня – День Святого Духа; Апостолів від 70-ти Карпа і Алфея.
9 червня – Священомученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
10 червня – Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.
11 червня – Преподобномучениці Феодосії діви.
12 червня – Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.
13 червня – Мученика Ермія Команського.
14 червня – неділя перша після П'ятдесятниці. Всіх святих. Заговини на Петрів піст.
15 червня – Святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.
16 червня – Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли діви.
17 червня – Святителя Митрофана, 1-го патріарха Константинопольського.
18 червня – Священномученика Дорофія, єпископа Тирського.
19 червня – Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського; Преподобного Іларіона Нового, ігумена.
20 червня – Священномученика Теодота Анкірського.
21 червня – Тиждень другий по П'ятидесятниці. Великомученика Теодора Стратилата.
22 червня – Преподобного Кирила, ігумена Белоезерського.
23 червня – Священномученика Тимофія, єпископа Прусського.
24 червня – Апостолів Варфоломія і Варнави.
25 червня – Преподобного Онуфрія Великого.
26 червня – Мучениці Акиліни Старшої; Святителя Трифиллія, єпископа Левкусії Кіпрської.
27 червня – Пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.
28 червня – Тиждень третій по П'ятидесятниці. Пророка Амоса.
29 червня – Святителя Тихона, єпископа Амафунтського.
30 червня – Мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Перських.
До слова, у Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі 31 травня відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.