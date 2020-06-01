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    Суспільство

    Календар церковних свят на червень 2020 року

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    У червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту - Календар церковних свят на червень 2020 року
    У червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту

    7 червня віряни відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю

    У перший місяць літа православні віряни відзначають одне з найважливіших християнських свят – Святу Трійцю. В поточному році вона випадає на 7 червня.

    Також у червні православних чекає початок багатоденного Петрового посту, який триватиме з 15 червня по 11 липня.

    Календар церковних свят

    1 червня – Священномученика Патрикія Прусського, єпископа.

    2 червня – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

    3 червня – Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени.

    4 червня – Мученика Василіска.

    5 червня – Преподобної Євфросинії, княжни і ігумені Полоцької; Преподобномученика Михайла Савваіта чорноризця.

    6 червня – Преподобного Симеона стовпника; Вселенська Троїцька батьківська субота.

    7 червня – Третє знайдення глави Іоанна Предтечі; День Святої Трійці.

    8 червня – День Святого Духа; Апостолів від 70-ти Карпа і Алфея.

    9 червня – Священомученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

    10 червня – Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.

    11 червня – Преподобномучениці Феодосії діви.

    12 червня – Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

    13 червня – Мученика Ермія Команського.

    14 червня – неділя перша після П'ятдесятниці. Всіх святих. Заговини на Петрів піст.

    15 червня – Святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

    16 червня – Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли діви.

    17 червня – Святителя Митрофана, 1-го патріарха Константинопольського.

    18 червня – Священномученика Дорофія, єпископа Тирського.

    19 червня – Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського; Преподобного Іларіона Нового, ігумена.

    20 червня – Священномученика Теодота Анкірського.

    21 червня – Тиждень другий по П'ятидесятниці. Великомученика Теодора Стратилата.

    22 червня – Преподобного Кирила, ігумена Белоезерського.

    23 червня – Священномученика Тимофія, єпископа Прусського.

    24 червня – Апостолів Варфоломія і Варнави.

    25 червня – Преподобного Онуфрія Великого.

    26 червня – Мучениці Акиліни Старшої; Святителя Трифиллія, єпископа Левкусії Кіпрської.

    27 червня – Пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

    28 червня – Тиждень третій по П'ятидесятниці. Пророка Амоса.

    29 червня – Святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

    30 червня – Мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Перських.

    До слова, у Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі 31 травня відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.

    церква свята релігія православна церква Трійця
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