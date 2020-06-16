У Мінекономіки визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році



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Наразі в Одеській і Миколаївській областях вже стартував збір зернових, проте про кількість і якість зернових ми зможемо говорити лише через кілька місяців, - Петрашко

Петрашко повідомив, що цього року Україна планує зібрати близько 68 млн тонн зернових

Україна планує цього року зібрати близько 68 млн тонн зернових, це на 10 млн тонн менше, ніж у 2019 році. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу.

«Звичайно, ризик втрат є. Засуха – це дійсно негативний фактор. Добре, що зараз пішли дощі, і частково стіуація виправляється», – уточнив Ігор Петрашко.

Міністр підкреслив, що хоч цьогорічні обсяги врожаю знічно менші, проте вони дозволять Україні забезпечити продовольчу безпеку і зберегти статус крупного експортера.

Зазначимо, Україна за підсумками 2019-го року зібрала рекордний урожай зернових і зернобобових в обсязі 75,08 мільйона тонн.

За словами Петрашка, наразі в Одеській і Миколаївській областях вже стартував збір зернових, проте про кількість і якість зернових ми зможемо говорити лише через кілька місяців.

Петрашко повідомив, що в Україні на кінець червня залишається 1,5 млн тонн пшениці.

Нагадаємо, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.