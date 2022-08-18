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18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У світі відзначають День поганої поезії
фото із відкритих джерел

Не рекомендується залишати дітей наодинці в кімнаті

У четвер, 18 серпня, відзначають День поганої поезії.

Також в цей день в Австралії – День ветеранів В'єтнаму, Болгарія – Свято Святого Івана Рильського, Індонезія – День Конституції, Північна Македонія – День збройних сил, Пакистан – День посадки дерев, Азербайджан та Казахстан – День прикордонника, Таїланд – Національний день науки.

День поганої поезії

18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

18 серпня проводиться День поганої поезії. Не впадайте у відчай, якщо у вас не виходить писати гарні вірші – це свято для тих, хто хоча б спробував. Ці серпневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

День поганої поезії – це чудовий день для того, щоб написати дійсно огидний вірш. Але навіщо, запитаєте ви? Один з варіантів відповіді: просто «тому, що можете». Хоча, можливо, він існує для того, щоб дозволити нам краще оцінити хорошу поезію.

Яке церковне свято

18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Сьогодні, 18 серпня, православна церква згадує пам’ять мученика Евсігнія, що служив у війську 60 років та був співрозмовником святого мученика Василіска.

В народі Евсігнія називали Євстигнієм Житником, тому що до дня його пам’яті підходили до кінця жнива, тривала сівба озимих. В цей день в Київській Русі вшановували ячмінь – колосовий хліб, що ще називали «житом» від слова «жити». Сіяли його поки цвіте калина, на свіжому гної, перечікуючи західний вітер та обов'язково в повний місяць. Ще цього дня замішували ячмінний хлібець з першого намолоту. 

У цей день вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа. На свято Євсигнія наші предки їли сиру цибулю. Вірили, що це принесе міцне здоров'я і енергію. Якщо цибуля занадто гірка, то її запивають квасом або компотом.

Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви. 

Народні прикмети:

  • Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде;
  • Не можна в полі співати – тільки по дорозі;
  • П'явки на поверхню води спливають – дощ буде;
  • Земляні черв'яки виповзли із-під землі – чекай дощу;
  • Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння глухе, то наступний день буде похмурим;
  • Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки;
  • Чайки купаються у воді – до негоди.

Що не рекомендується робити:

Заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радили запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Не рекомендується залишати дітей наодинці в кімнаті. Особливо це стосується тих, кому не виповнилося семи років. Вважається, що темні сили можуть напасти на дитину і наслати на нього страхи, від яких позбутися не вдасться ще дуже довго.

Іменини

Сьогодні іменини святкують Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

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Теги: Україна свята свято традиції

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