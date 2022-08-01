Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
В останній місяць літа на вірян чекає кілька великих свят
Серпень традиційно багатий на церковні свята. Серед них – три Спаси, День великомученика Пантелеймона та Успіння Пресвятої Богородиці.
Також в серпні буде один з важливих постів: Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня та буде тривати до 27 серпня. В ці дні Церква рекомендує відмовитися від м'ясних, молочних страв, риби, вина та олії.
Крім того, християни східного обряду в Україні відзначатимуть і низку інших важливих свят, про які детально розповімо у цьому матеріалі.
Які свята чекають на православних у серпні:
- 1 серпня – преподобного Серафима, чудотворця.
- 2 серпня – пророка Іллі.
- 3 серпня – преподобних Онуфрія посника та Онуфрія затворника Києво–Печерських.
- 4 серпня – рівноапостольної Марії Магдалини.
- 5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла в з ними 13–ти мучеників.
- 6 серпня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, преподобного Полікарпа Києво–Печерського.
- 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
- 8 серпня – преподобного Моісея Угрина Києво–Печерського.
- 9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона.
- 10 серпня – ікони Божої Матері "Одигітрія".
- 11 серпня – мечениці Серафими діви.
- 12 серпня – мученика Іоанна Воїна.
- 13 серпня – священномученика Веніаміна.
- 14 серпня – Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього (Медовий Спас), семи мучеників Макавеїв. Назва Спас походить від слова Спаситель, а отже, тут ідеться про Сина Божого Ісуса Христа. У цей день заведено освячувати в церкві свіжозібраний мед, а також «маковійчики» – букети з польових квітів з обов’язковим додаванням макових голівок. Їх зберігають у будинку до весни як обереги. Також у цей день починається Успенський піст.
- 15 серпня – перенесення мощей першомученика і апостола архідиякона Стефана.
- 16 серпня – преподобного Антонія Римлянина.
- 17 серпня – семи Отроків Ефеських.
- 18 серпня – праведної Нонни.
- 19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Преображення та Яблучний Спас – це різні назви тієї самої події. Перша – за церковним календарем, а друга – за народним. Преображення Господнє – одне з дванадесятих свят, тобто 12 найбільших християнських свят у році. У цей день Ісус з’явився перед усіма людьми в своєму божественному сяйві, знаючи, що станеться з ним далі.
- 20 серпня – святителя Митрофана.
- 21 серпня – преподобних Зосими і Саватія Соловецьких.
- 22 серпня – апостола Матвія.
- 23 серпня – блаженного Лаврентія.
- 24 серпня – преподобного Феодора Києво–Печерського.
- 25 серпня – священномученика Олександра.
- 26 серпня – святителя Тихона, преподобного Максима.
- 27 серпня – преподобного Феодосія Києво–Печерського.
- 28 серпня – Ікона Пресвятої Богородиці. Це також одне з дванадесятих свят. Успіння Пресвятої Богородиці – це день завершення земного життя Діви Марії та її відходу на небо. Цей день знаменує завершення Успенського посту.
- 29 серпня – перенесення Нерукотворного Образу Господа Іісуса Христа (Горіховий Спас). Це свято означає прощання з літом і початок підготовки до осені та до майбутніх холодів.
- 30 серпня – священномученика Мирона, преподобного Аліпія Києво–Печерського.
- 31 серпня – преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра. Ікони Божої Матері «Всецариця».
Православні пости в серпні 2022 року
14 серпня – 28 серпня – багатоденний Успенський піст, один із найважливіших у році, вважається доволі суворим. У цей період не дозволяється їсти м’ясні, молочні продукти та яйця. Основною їжею мають стати горіхи, гриби, картопля, ягоди, фрукти та овочі.
3, 5, 10, 12 та 31 серпня – одноденні традиційні пости щосереди та п’ятниці.
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