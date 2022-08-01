Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день

В останній місяць літа на вірян чекає кілька великих свят

Серпень традиційно багатий на церковні свята. Серед них – три Спаси, День великомученика Пантелеймона та Успіння Пресвятої Богородиці.

Також в серпні буде один з важливих постів: Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня та буде тривати до 27 серпня. В ці дні Церква рекомендує відмовитися від м'ясних, молочних страв, риби, вина та олії.

Крім того, християни східного обряду в Україні відзначатимуть і низку інших важливих свят, про які детально розповімо у цьому матеріалі.

Які свята чекають на православних у серпні:

1 серпня – преподобного Серафима, чудотворця.

2 серпня – пророка Іллі.

3 серпня – преподобних Онуфрія посника та Онуфрія затворника Києво–Печерських.

4 серпня – рівноапостольної Марії Магдалини.

5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла в з ними 13–ти мучеників.

6 серпня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, преподобного Полікарпа Києво–Печерського.

7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

8 серпня – преподобного Моісея Угрина Києво–Печерського.

9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона.

10 серпня – ікони Божої Матері "Одигітрія".

11 серпня – мечениці Серафими діви.

12 серпня – мученика Іоанна Воїна.

13 серпня – священномученика Веніаміна.

14 серпня – Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього (Медовий Спас), семи мучеників Макавеїв. Назва Спас походить від слова Спаситель, а отже, тут ідеться про Сина Божого Ісуса Христа. У цей день заведено освячувати в церкві свіжозібраний мед, а також «маковійчики» – букети з польових квітів з обов’язковим додаванням макових голівок. Їх зберігають у будинку до весни як обереги. Також у цей день починається Успенський піст.

15 серпня – перенесення мощей першомученика і апостола архідиякона Стефана.

16 серпня – преподобного Антонія Римлянина.

17 серпня – семи Отроків Ефеських.

18 серпня – праведної Нонни.

19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас). Преображення та Яблучний Спас – це різні назви тієї самої події. Перша – за церковним календарем, а друга – за народним. Преображення Господнє – одне з дванадесятих свят, тобто 12 найбільших християнських свят у році. У цей день Ісус з’явився перед усіма людьми в своєму божественному сяйві, знаючи, що станеться з ним далі.

20 серпня – святителя Митрофана.

21 серпня – преподобних Зосими і Саватія Соловецьких.

22 серпня – апостола Матвія.

23 серпня – блаженного Лаврентія.

24 серпня – преподобного Феодора Києво–Печерського.

25 серпня – священномученика Олександра.

26 серпня – святителя Тихона, преподобного Максима.

27 серпня – преподобного Феодосія Києво–Печерського.

28 серпня – Ікона Пресвятої Богородиці. Це також одне з дванадесятих свят. Успіння Пресвятої Богородиці – це день завершення земного життя Діви Марії та її відходу на небо. Цей день знаменує завершення Успенського посту.

29 серпня – перенесення Нерукотворного Образу Господа Іісуса Христа (Горіховий Спас). Це свято означає прощання з літом і початок підготовки до осені та до майбутніх холодів.

30 серпня – священномученика Мирона, преподобного Аліпія Києво–Печерського.

31 серпня – преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра. Ікони Божої Матері «Всецариця».

Православні пости в серпні 2022 року

14 серпня – 28 серпня – багатоденний Успенський піст, один із найважливіших у році, вважається доволі суворим. У цей період не дозволяється їсти м’ясні, молочні продукти та яйця. Основною їжею мають стати горіхи, гриби, картопля, ягоди, фрукти та овочі.

3, 5, 10, 12 та 31 серпня – одноденні традиційні пости щосереди та п’ятниці.