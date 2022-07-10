Як китайці святкують убивство експрем’єра Японії у нічних клубах (відео)

Китайці радіють убивству Сіндзо Абе і святкують його смерть у нічних клубах

Мешканці Китаю відзначають смерть Сіндзі Абе як свято

Китайські нічні клуби влаштували святкові вечірки на честь смерті колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, на якого був вчинений замах.

Відео святкувань з’явилося у соцмережах.

На відео видно, як відвідувачі нічних клубів танцюють на фоні портрета Абе.

Horrible people: A bar / dance club in China ‘celebrating’ Abe’s death



@dailyrealtimenews pic.twitter.com/UoeEIQdiod — Michael Starr (@EWA_STARR40) July 10, 2022

Також китайці святкують убивство колишнього очільника японського уряду у власній соцмережі Weibo (світові соцмережі у Китаї заборонені – ред.).

Користувачі китайської соцмережі писали у коментарях до новини про замах на Абе, що це «справді чудова новина» і що вони чекають на смерть японського експрем’єра.

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Нагадаємо, Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні.

Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

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