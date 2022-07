Як китайці святкують убивство експрем’єра Японії у нічних клубах (відео)

Китайські нічні клуби влаштували святкові вечірки на честь смерті колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, на якого був вчинений замах.

Відео святкувань з’явилося у соцмережах.

На відео видно, як відвідувачі нічних клубів танцюють на фоні портрета Абе.

Також китайці святкують убивство колишнього очільника японського уряду у власній соцмережі Weibo (світові соцмережі у Китаї заборонені – ред.).

twisted beyond words: a bar / dance club somewhere in China did this to ‘celebrate’ Abe’s death#安倍刺殺 #Abe#RT希望 #これが中国 #CHINAZI #CCPChina pic.twitter.com/xFdnCCkQYu