19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів

Сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального. 19 травня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника.

Також сьогодні професійне свято у всіх терапевтів – Всесвітній день сімейного лікаря. Його заснувала Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) у 2010-му.

Кожного року в третій травневий четвер, у День вишиванки, багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального. Він жив в Північній Аравії за 2000-1500 років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані в Біблії («Книга Іова»).

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Іов-огуречник, Іов-горошник, россеник, білі горохи.

День вишиванки

День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня, цього року свято випало на 19 травня.

Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника

Щонайменше п'ять мільйонів людей у світі хворіють на запальні захворювання кишечника (ЗЗК), а саме – хворобу Крона і виразковий коліт. Перебіг ЗЗК може бути тривалим і виснажливим, значно погіршуючи якість життя, крім того іноді виникають ускладнення, небезпечні для життя: стеноз кишечника, кровотечі, колоректальний рак.

Для того, щоб привернути увагу до проблеми ЗЗК, а також до потреб людей, що живуть з цими захворюваннями у більше ніж 40 країнах Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Австралії, 19 травня проводиться Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника.

Символом підтримки людей, які живуть з ЗЗК, є фіолетова стрічка, і в багатьох країнах світу організатори підсвічують фіолетовим кольором відомі пам'ятки, а також проводять різні освітні та спортивні заходи.

Всесвітній День сімейного лікаря

З 19 травня 2011року Всесвітня організація сімейних лікарів WONCA започаткувала святкування Всесвітнього дня сімейного лікаря. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме первинна медико-санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню.

Вже за першого контакту з пацієнтами сімейні лікарі мають визначати не лише діагноз, але й необхідний рівень фахової допомоги в закладах охорони здоров’я. З перших днів незалежності нашої держави розпочався розвиток сімейної медицини в країні.

Нині в реформі медичної галузі сімейну медицину визначено пріоритетною та ключовою, бо саме первинна допомога має формувати здоров’я нації, тому підготовка лікарів такого фаху має стати фундаментальною.

Народні прикмети й традиції:

Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.

Велика роса – до врожаю огірків.

Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.

Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.

Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – значить, дощ затягнеться.

Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.

Що не можна робити сьогодні:

Не рекомендується вирушати у далеку дорогу і розпочинати нові справи.

Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.

У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.

Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.

Хто 19 травня святкує День ангела:

Сьогодні іменини відзначають Миколи, Дениси та Іови.