18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відкладати справи на завтра, адже ви їх ніколи не зробите

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День резервіста України та День пам'яті жертв депортації кримських татар. У світі в цей день відзначають Міжнародний день музеїв, а віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини.

День Ірини розсадниці

18 травня по церковним календарем день великомyчениці Ірини Македонської.

До хрещення св. Ірина носила поганське ім’я Пенелопа. Батько збудував для своєї дочки розкішний палац, де вона проживала зі своєю вихователькою Карією. Пенелопа мала власного наставника і вчителя на ім’я Апеліан, який навчав її різних наук. Апеліан був християнином і часто під час навчання розповідав Пенелопі про Христа Спасителя, християнське вчення, християнські настанови і доброзичливість.

Коли Пенелопа стала дорослою, батьки вирішили знайти їй гідну пару і видати заміж. Але іншими були переконання у цієї багатої дівчини.

Один із учнів св. апостола Павла охрестив її. Згодом вона навернула до християнської віри також своїх батьків. Своє побожне життя Ірина закінчила як Богові посвячена дівиця, яка правдоподібно прославила Господа мученицькою смертю.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – день пам'яті в Україні, що відзначається щорічно 18 травня у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року. Започаткований 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради України.

Тією ж постановою ВР депортація з Криму кримських татар визнана геноцидом кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар, розпочата 18 травня 1944 року, – один із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму, вчинених ним під час Другої світової війни. Понад 20 років радянська влада повністю заперечувала злочинний характер своїх дій. У 1967 році Верховна Рада СРСР визнала необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але на відміну від інших «покараних народів», вони не отримали права повернутися до Криму. Лише 1989 року радянським парламентом депортація була визнана незаконною та злочинною.

Анексія Криму Російською Федерацією у лютому 2014 році актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права. Вже 20 березня того ж року Верховна Рада України ухвалила Постанову № 1140–18 «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави», якою визнавала кримських татар корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення в складі України.

День резервіста України

День резервіста України – свято, що відзначається в Україні 18 травня.

День установлений 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою дальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу у суспільстві.

Резерв ЗСУ – це 200 тисяч високопрофесійних воїнів, і сьогодні продовжується нарощування спроможності нашого резерву шляхом вдосконалення набутих резервістами військових навиків на регулярних навчальних зборах.

Міжнародний день музеїв

Міжнародний день музеїв – щорічне свято музейництва, яке відзначається 18 травня. В цей день більшість музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.

Міжнародний день музеїв з'явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні ICOM (International Council of Museums – Міжнародна рада музеїв) було прийнято пропозицію про заснування цього свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах.

За словами Жака Перо, президента ICOM: «Музеї повинні зайняти місце в серці суспільства і бути відкритими громадськості. Розвиток наших установ залежить у великій мірі від допомоги громадськості, і ми повинні запропонувати їй можливість підтримати наші цілі і взяти участь в нашій роботі. Таким чином, необхідно, щоб музеї та суспільство працювали разом, в дусі творчості та інновацій».

Традиції

Навесні в народному календарі вшановано пам’ять двох мучениць Ірин (29 квітня і 18 травня). Обох їх прозвали розсадниці. До днів пам’яті святих приурочені висадка розсади капусти.

Садили овочі виключно жінки. Вважалося, що якщо за це візьметься чоловік, то рослини зацвітуть, а плодоносити не будуть. Щоб кури не виклювали капусту, при посадці розсади не їли хліба.

Увечері, після того як розсада була висаджена в землю, господині в город виносили чавунець, наповнений доверху кропивою, перевертали його і догори дном ставили на грядку. Вірили, що це дозволить захистити рослини від комах.

Що не можна робити

На Ірину не можна залишати стару траву на полі.

У цей день не можна чоловікам саджати овочі на городі.

Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.

Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

Народні прикмети

Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ

Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, грунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів

Негода у цей день – буде урожай хліба

Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір’ячко у воді, то буде тепла погода

Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди

Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом

Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ

В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

Іменини

У середу, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра.