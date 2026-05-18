Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у вишиванці
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

День вишиванки в Україні започаткований у 2006 році

День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. 

День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Зміст

Коли відзначаємо

Щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2026 році День вишиванки святкуватимемо 21 травня.

Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

Особливе значення День вишиванки має під час повномасштабної війни Росії проти України. Одягнена вишиванка 21 травня – символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці – вільний народ.

Історія свята

19 років тому студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк започаткувала акцію «Всесвітній день вишиванки».

Надихнув дівчину до цього її друг Ігор Житарюк, який регулярно одягав вишиту сорочку на заняття. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і разом одягнути вишиванки. Спочатку національний одяг вдягало кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету.

Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До Дня вишиванки долучилася українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

Навіть світові зірки полюбили українське вбрання. Так, у вишиванці були помічені Джонні Деп, Міла Йовович, Ума Турман, Холлі Беррі, Кейт Мосс, Енн Хетуей, Лана Дель Рей, Майк Тайсон, Адель, Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Сандра Буллок, Джекі Чан, Діта фон Тіз та інші. А такі модні бренди, як Dolce&Gabbana та Valentino, взагалі випустили колекції з українськими етнічними мотивами у вишитих сукнях.

День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято фото 1

Як українці святкують День вишиванки

Спеціальних заходів на День вишиванки не існує. Однак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, який полягає в тому, що люди одягаються в національний одяг, фотографуються та викладають світлини в соціальні мережі. В мирні часи в багатьох містах проводили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. На жаль, під час війни проводити масові заходи заборонено. Однак кожен із нас, хто наразі перебуває в безпеці, може одягнути вишиванку для підтримання духу українців та українських воїнів.

День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято фото 2

Цікаві факти про вишиванку

За словами істориків та археологів певні елементи вишиванки існували ще на одязі скіфів. Вони проживали на території сучасної України до нашої ери. За часів Київської Русі також носили вишитий одяг, а згадки про особливе вбрання русинів можна знайти в записах багатьох мандрівників. Крізь віки проніс український народ любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Кожний регіон України може похвалитися своїми унікальними звичаями, які пов'язані з національним орнаментом на одязі. 

Історію виникнення особливої української вишивки пов'язують із Трипільською культурою епохи пізнього неоліту. Трипільці були умілими гончарами, однак вони не лише робили красивий посуд з глини, але також прикрашали його спіральними візерунками. Історики переконані - такі ж символи можна було побачити і на одязі трипільців.

Якщо говорити про мотиви, які зустрічаються в українській вишивці, то найдавнішими вважаються геометричні візерунки: різноманітні ромби, зигзаги, кола, хвилясті лінії, меандри, цятки тощо. Водночас використовувалися такі вишивальні техніки як пряма гладь та «ретязь» (різновид «хрестика»). Остання була особливо популярною на заході сучасної України.

В XIX столітті наступив переломний момент в історії вишиванки. Саме тоді з'являється така професія як вишивальниці. У них замовляли вишиванки для цілої сім'ї. Відтепер не треба було самим оздоблювати вбрання, адже все робили майстрині. Популяризацією вишиванки серед української інтелігенції займався Іван Франко. Саме він був першим, хто сміливо поєднував вишиту сорочку з діловим піджаком.

Український письменник Іван Франко популяризував вишиванку
Український письменник Іван Франко популяризував вишиванку
фото з відкритих джерел

До слова, найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралась в одному місці, була зафіксована у День Незалежності в 2011 році у місті Рівному. На центральному Майдані міста тоді зібралося 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України. Наступний схожий рекорд було встановлено в 2018 році у Волновасі Донецької області, коли біля будівлі райдержадміністрації з нагоди святкування 27-ї річниці Незалежності України було презентовано рекорд України з найбільшої кількості людей у вишиванках на одній локації в зоні Операції об’єднаних сил, де в патріотичному одязі зібралося 5095 осіб і один песик.

День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято фото 3

Народні прислів’я та приказки про вишиту сорочку

  • Рукави – як писанка, а личко – як маків цвіт.
  • Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полики вишиті.
  • У наших хазяйок по сто сорочок, а в мене одна – та й та біла щодня.
  • Хочеш сорочку мати – не треба зівати.
  • К Великодню сорочка хоч і лихенька (вар.: благенька), аби біленька.
  • Як неділя, то й сорочка біла.
  • Як мати рідненька, то й сорочка біленька.

Народні прикмети про вишиту сорочку

  • Якщо дощ намочив перший раз одягнену сорочку – на багатство.
  • Якщо сорочку прогризли миші – в ногах буде слабість.
  • Якщо зачепив і роздер сорочку – можеш зганьбитись.
  • Не можна лишати замочених сорочок через неділю, щоб у роду не було полонених.
  • Щоб бути гарним та чистим на виду, потрібно повернутися на захід сонця й утертись спиною

Читайте також:

Теги: свята українці вишиванка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Трагедія сталася у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства.
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
8 травня, 16:16
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
5 травня, 22:00
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 травня, 00:00
Про висловлення Мерца щодо умов миру і європейської інтеграції України
Слова Мерца викликали резонанс в Україні: у чому головна проблема
28 квiтня, 13:23
Якщо прибрати емоції і подивитися на цифри, картина виглядає трохи інакше
Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів
28 квiтня, 09:09
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:00
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:00
Володимир Свергун з родиною приїхав до Прип'яті у 1980 році з далекої Камчатки
26 квітня 1986 року Прип'ять гуляла – жодної паніки. Катастрофа на ЧАЕС та евакуація у спогадах очевидця
25 квiтня, 20:00

Суспільство

Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
В Україні може з'явитися нове державне свято: подробиці
В Україні може з'явитися нове державне свято: подробиці
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Шумила
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Шумила
Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар
Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua