Путін цинічно «привітав» українців з днем перемоги

Російський диктатор пообіцяв ватажкам сепаратистів «повторення 1945-го»

Президент Росії, яка веде агресивну війну проти України, оприлюднив привітання українському народу з 77-ю річницею перемоги у «Великій вітчизняній війні». Відповідне звернення Володимира Путіна було опубліковано на сайті Кремля у неділю, 8 травня.

У привітанні лідерам та громадянам іноземних держав Путін звернувся до мешканців Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану а також сепаратистських маріонеткових псевдодержав Абхазії, Південної Осетії, «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», а також народів Грузії та України.

В тексті поздоровлень російського диктатора згадується, що «сьогодні спільний обов'язок – не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн», а також «зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби».

При цьому Кремль повідомляє, що в «вітальних телеграмах» ватажкам так званих «ДНР» та «ЛНР» Путін заявив, що «сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни» і висловив упевненість, що «як і 1945 року, перемога буде за нами».

Крім того, 69-річний Путін звернувся окремо до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім'я «спільної Перемоги», неможливо забути.

Відомо, що на початку травня українська розвідка повідомила, що Росія готується оголосити війну Україні (зараз росіяни називають бойові дії «спецоперацією», – ред.) через втрати у живій силі протягом останніх трьох місяців.

Орієнтовно Путін може це зробити під час святкових заходів на День Перемоги 9 травня. Публічне оголошення війни означає загальну мобілізацію в Росії.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав напередодні та під час 8-9 травня особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Учора можливе оголошення російським диктатором Володимиром Путіним війни з Україною прокоментував президент України Володимир Зеленський.