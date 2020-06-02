2 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони



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2 червня — Тимофій Грядочник: святому моляться про гарний урожай

Саме 2 червня люди починали сіяти огірки

Православна церква 2 червня вшановує пам'ять благовірного князя Довмонта, у Святому Хрещенні Тимофія. У народі день назвали Тимофій Грядочник.

Це народне свято, що має свої традиції і прикмети. Вважається, що святий Тимофій був великим любителем овочів, а особливо огірків. Саме тому свято часто асоціюють з огірками.

День Фалатея-Огірочника

У православній церкві 2 червня вшановується пам’ять мучеників Астерія, Олександра і Фалатея, життя яких датоване 284 роком. Ці люди постраждали за віру в Христа – їх піддали жорстоким тортурам і вбили, відрубавши голову. До речі, наймолодшому Фалатею в цей час було 18 років.

В народі свято називали по-різному: День Фалалея, Фалалей Тепловій, Огірочник, День Алексія, Грядочник, Фалалей Теплий і т. д. Сам мученик Фалалей часто був відомий під ім’ям Огірочника, оскільки саме 2 червня люди починали сіяти огірки. Говорили: «Прийшов Фалалей – досівай огірки мерщій», «На Пилипа і на Фалалея – діставай огірки швидше», «На Фалалея – сади огірки».

Належало приховувати факт посадки огірків навіть від членів сім’ї, які в цьому процесі не беруть участь.

Тимофій Грядочник

В цей день, 2 червня, церква вшановує пам’ять князя Довмонта Псковського (при хрещенні Тимофія). У народі святого назвали Грядочником, так як свято припадало на час найактивніших праць в городі.

Традиції на 2 червня

На Тимофія починали садити огірки. Говорили: «Прийшов Тимофій – сій огірки швидше». Роботи намагалися виконувати тихо і непомітно, особливо це стосувалося першої грядки. Пізніше перший огірок намагалися скоріше вирвати і закопати в потаємному місці. Якщо ж сторонній побачить перший огірок, тоді можуть пожухнуть всі батоги.

У теплих регіонах до Тимофія огірки вже сходили. Тому в народі вважалося, що в цей день потрібно дивитися, чи жовтіють батоги. Якщо спостерігалось таке, то говорили, що був врок від недобрих сусідів.

Що сьогодні не можна робити

Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.

Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.

У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

Народні прикмети на 2 червня

На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.

Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.

Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.

ллє злива - через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;

сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.

Іменини

2 червня День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.