  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    2 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони

    • Розсилка
    2 червня &mdash; Тимофій Грядочник: святому моляться про гарний урожай - 2 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони
    2 червня — Тимофій Грядочник: святому моляться про гарний урожай

    Саме 2 червня люди починали сіяти огірки

    Православна церква 2 червня вшановує пам'ять благовірного князя Довмонта, у Святому Хрещенні Тимофія. У народі день назвали Тимофій Грядочник. 

    Це народне свято, що має свої традиції і прикмети. Вважається, що святий Тимофій був великим любителем овочів, а особливо огірків. Саме тому свято часто асоціюють з огірками.

    День Фалатея-Огірочника

    У православній церкві 2 червня вшановується пам’ять мучеників Астерія, Олександра і Фалатея, життя яких датоване 284 роком. Ці люди постраждали за віру в Христа – їх піддали жорстоким тортурам і вбили, відрубавши голову. До речі, наймолодшому Фалатею в цей час було 18 років.

    В народі свято називали по-різному: День Фалалея, Фалалей Тепловій, Огірочник, День Алексія, Грядочник, Фалалей Теплий і т. д. Сам мученик Фалалей часто був відомий під ім’ям Огірочника, оскільки саме 2 червня люди починали сіяти огірки. Говорили: «Прийшов Фалалей – досівай огірки мерщій», «На Пилипа і на Фалалея – діставай огірки швидше», «На Фалалея – сади огірки».

    Належало приховувати факт посадки огірків навіть від членів сім’ї, які в цьому процесі не беруть участь.

    Тимофій Грядочник

    В цей день, 2 червня, церква вшановує пам’ять князя Довмонта Псковського (при хрещенні Тимофія). У народі святого назвали Грядочником, так як свято припадало на час найактивніших праць в городі.

    Традиції на 2 червня

    На Тимофія починали садити огірки. Говорили: «Прийшов Тимофій – сій огірки швидше». Роботи намагалися виконувати тихо і непомітно, особливо це стосувалося першої грядки. Пізніше перший огірок намагалися скоріше вирвати і закопати в потаємному місці. Якщо ж сторонній побачить перший огірок, тоді можуть пожухнуть всі батоги.

    У теплих регіонах до Тимофія огірки вже сходили. Тому в народі вважалося, що в цей день потрібно дивитися, чи жовтіють батоги. Якщо спостерігалось таке, то говорили, що був врок від недобрих сусідів.

    Що сьогодні не можна робити

    Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.

    Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.

    У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

    Народні прикмети на 2 червня

    • На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.
    • Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.
    • Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.
    • Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.
    • ллє злива - через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад; 
    • сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.

    Іменини

    2 червня День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

    церква свята продукти православна церква врожай традиції дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ