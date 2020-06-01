Травень у Києві став найхолоднішим із початку XXI століття



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Травень у Києві був холодний і дощовий Фото: УНІАН

Травень у столиці виявився щедрим на опади

Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,0°С, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6°С.

«Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало», - зазначили в Обсерваторії.

«Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим», - додали кліматологи.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

Так, на вул. Пестеля проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь. Також значне підтоплення було на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%. Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після сильних дощів.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.