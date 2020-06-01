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    Події в Україні

    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки

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    Вітер позривав дахи з будівель, повалив дерева, а потоки води та град знищили молоду городину та позаливали подвір&rsquo;я - рятувальники - На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки
    Вітер позривав дахи з будівель, повалив дерева, а потоки води та град знищили молоду городину та позаливали подвір’я - рятувальники

    Найбільше лиха негода наробила у Старобільському та Новоайдарському районах - ДСНС

    На Луганщині на минулих вихідних шквальний вітер та дощ із градом пошкодили посіви зернових, позривали дахи з будинків, а також зруйнували лінії електро- та газопостачання. Про це повідомляє місцеве управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    За даними відомства, найбільше лиха негода наробила у Старобільському та Новоайдарському районах.

    «Тут вітер зривав дахи з будівель, валив дерева, а потоки води та град знищили молоду городину та позаливали подвір’я», — йдеться у повідомленні.

    Як розповів житель села Олексіївка Сергій Подройко, шквальний вітер та град знищив як поля, так і городину людей.

    «Пенсіонери виживають городами, а зараз там нічого нема, треба знову все робити — шукати насіння, саджати, аби хоч щось встигло вирости. Ті, хто працюють, ще можуть щось купити, а пенсіонерам важко», — каже він.

    Також Подройко розповів, що буревій зруйнував загони для корів, внаслідок чого вони розбіглися і їх довелося відловлювати. Тварини отримали поранення від граду.

    Крім цього, у селі не було електропостачання, станом на 1 червня відновили тільки у половині населеного пункту.

    «Люди своїми силами перекривають дахи, Будинок культури та школа як стояли, так і стоять, з ними нічого не роблять, лише виділили школі целофанове покриття і поки все. Коли будуть цим займатися, не відомо», — розповів Сергій.

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    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки
    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки
    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки
    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки
    На Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки

    У ДСНС підтверджують, що в Олексіївці постраждали 450 подвір’їв, школа-гімназія, магазин із їдальнею.

    За даними рятувальників, у селі Колядівка знесло шифер з 360 будинків, град побив вікна, також зруйновані лінії електро- та газопостачання. Також пошкоджено 6,6 тисячі гектарів сільськогосподарських культур, 3,4 тисячі з яких — озима пшениця.

    У Луганській ОДА повідомили, що загалом у селах Олексіївка, Михайлюки, Колядівка та Вовкодаєве постраждали 810 домогосподарств.

    Нагадаємо, на Донбасі на вихідних через негоду знеструмлено 53 населені пункти.

    Як повідомлялося 30 травня, сильний дощ затопив деякі райони Києва.

     

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