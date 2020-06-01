Травень у Києві ліквідував річний недобір опадів, встановивши рекорд



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30 травня гідрослужби Києва ліквідовували підтоплення Фото: Київавтодор

30 травня у Києві випала рекордна кількість опадів

У суботу, 30 травня, у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

«Дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року», - зазначили кліматологи.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

Так, на вул. Пестеля проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь. Також значне підтоплення було на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%. Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після сильних дощів.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.



