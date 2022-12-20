20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто брати гроші в борг

У вівторок, 20 грудня, відзначають Міжнародний день солідарності людей та День радісної пісні.

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Міжнародний день солідарності людей

Солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

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Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

Яке церковне свято

Сьогодні віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником, прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Амвросій прославився тим, що дав обітницю нестяжательства, вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками. Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.

Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводилося, так і стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.

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Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму. Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

Народні прикмети:

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Що не рекомендується робити:

Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.

Також у цей день не можна лихословити.

Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

20 грудня намагайтеся не переїдати і не пити алкогольні напої.

Не варто брати гроші в борг.

Іменини

Іменини святкують Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.