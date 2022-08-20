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20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У світі 20 серпня відзначають День ліні
фото із відкритих джерел

Цей день добре підходить для планування майбутнього

У суботу, 20 серпня, відзначають Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, Всесвітній день безпритульних тварин.

Також у цей день в Естонії – День відновлення незалежності, Угорщина – День Святого Іштвана, засновника угорської держави, Марокко – День народної революції, Непал – День королеви-матері, Сенегал – День незалежності, Тайвань – День кохання, США – Національний день радіо.

Всесвітній день ліні

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Вважається, що батьківщина Дня ліні – Колумбія. Вже не знаємо, як саме колумбійці примудрилися так напрацюватися, що їм знадобилося таке неординарне свято. Але все ж в одному з найбільш густонаселених міст Колумбії – Ітагуі – 20 серпня всі жителі мають право нічого не робити.

До речі, колумбійці воліють проводити цей день з друзями. Так би мовити, дружна компанія, яка нічого не робить. Зазвичай вони збираються десь у затишному містечку на вулиці, розвалюються на лежаках і споглядають світ навколо.

Всесвітній день москітів

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Відзначається як пам'ять про відкриття британського доктора сера Рональда Росса, яке він зробив в 1897 році. Йому вдалося встановити, що саме жіночі особини комарів передають малярію між людьми.

Існує понад 3500 видів комарів. Середня тривалість життя комарів не перевищує двох місяців. Кусають лише самки комарів.
У порівнянні з іншими комахами, такими як мухи та оси, комарі не найсильніші з літаючих і досить повільні. Підраховано, що ці кусачі комахи можуть літати лише зі швидкістю від 1 до 1,5 миль на годину.

Коли їхні почуття стимулюються вуглекислим газом, це посилає сигнал у їхню зорову область мозку. Це робить комарів кращим і точнішим, коли вони відстежують візуальні об'єкти. 

Всесвітній день безпритульних тварин

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

Всесвітній день бездомних тварин, який був заснований ще на початку 1990-х років на підтримку ініціатив волонтерських організацій з захисту домашніх тварин, які залишилися без нагляду, і що відзначається по всьому світу як правило у третю суботу серпня. На відміну від «Всесвітнього дня тварин», що відзначається 4-го жовтня і що відноситься переважно до проблем захисту всіх тварин, особливо зникаючих видів, «День бездомних тварин» прямо стосується проблем, що виникають у наших колишніх улюблених вихованців. Свято відзначається в більш ніж 50 країнах, на 6 континентах.

Яке церковне свято

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 4

У цей день церква шанує відразу двох святих – преподобного Пімена і мученика Маріна. Інші назви свята: «Маріна», «Пімен», «День хворих і сиріт».
Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року, трудився в Дальніх печерах. Постником був названий за те, що їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості.

Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Після його приходу до Печерського монастиря, одного разу вночі прийшли до нього ангели і здійснили обряд постригу в монахи, попередивши, що день одужання буде означати його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. У день смерті Пімена над церквою стало зображення трьох вогненних стовпів.

Святий Марін, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капище зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

Народні прикмети:

  • Лелеки збираються відлітати 20 серпня – до холодної осені.
  • Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
  • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуємо гарної погоди.
  • Побачити, як летить лелека обіцяє щастя, здоров'я і хороший урожай.
  • Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби і навіть смерть.
  • Лелека, який стоїть на одному місці, до багатого врожаю.
  • Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.

Що не рекомендується робити:

Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.

Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано – для швидких рішень. Поспішні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Ще в цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і т.д. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

Іменини

Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.

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Теги: Україна традиції свято

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