Яблучний Спас або Преображення Господнє. Церква пояснила значення свята

Преображення ще називають другим Спасом. Перший був на Маковея, 14 серпня

Яблучний Спас або Преображення Господнє, в Україні щороку святкують 19 серпня. Це велике церковне свято було встановлено на честь явлення божественної величі та слави Ісуса Христа перед Його учнями.

Згідно з Євангелієм, Спаситель і його три учні – Яків, Іван і Петро – піднялися на гору Фавор і стали молитися. Під час молитви апостоли побачили, як Син Божий перетворився: Він постав перед ними в божественному світлі, яке осяяло Його обличчя та одяг.

Преображення випадає на період збору врожаю яблук, через що свято почали називати Яблуневим Спасом. Також популярні назви Другий Спас, Спас на горі, Великий Спас, Свято Спаса, свято Господа Бога та Спаса нашого Ісуса Христа.

Традиції

Люди несуть на освячення до церкви кошики з яблуками, виноградом, грушами й іншими плодами. До столу заведено подавати фруктову випічку, проте всі страви мають бути пісними, оскільки з 14 серпня триває Успенський піст.

З'їдаючи перше освячене на Яблуневий Спас яблуко, заведено загадувати бажання. Вважається, що до свята Преображення та до освячення в церкві не можна їсти яблука й інші плоди свіжого врожаю. 19 серпня також заборонено роботу по дому, на землі та рукоділля – день варто присвятити добрим справам та думкам про духовне життя.

Також слід пробачити всі образи й уникати конфліктів із оточуючими.

Згідно з повір'ям, на Яблучний Спас не можна вбивати комах. Якщо ж муха сіла двічі на руку – це віщувало щасливий рік.

Духовна символіка Преображення

Як пояснює Православна церква України у соцмережах, три євангелісти – Матфей, Марк і Лука – оповідають у Священному Писанні про подію Преображення Господнього, коли Господь наш Ісус Христос постав перед найближчими учнями у сяйві Божественного світла, явивши, що Він є істинний Син Божий. Ісус поєднав в одній божественній Особі дві природи – божественну й людську.

«Господь преобразився перед апостолами для того, щоби закріпити в їхніх серцях віру в Нього як Спасителя. Ісус Христос, знаючи, що наближається час Його страждань і хресної смерті, і що свідки цього, Його учні, можуть спокуситися Його приниженням і засумніватися, мав пояснити учням тайну добровільних страждань і смерті і так утвердити в них їхню віру, щоб учні знали: Він розіп’ятий не через неміч, а через Своє благовоління, добровільно, задля спасіння світу», – йдеться в повідомленні.

Ще один важливий момент: преображаючись перед апостолами, Господь Ісус Христос свідчить також про первинність живого досвіду Богопізнання й Богоспілкування, акцентуючи на важливості преображення, духовної трансформації, оновлення.

«Тож свято Преображення – це день усвідомлення свого християнського покликання для кожного з нас. Преображення – це Божий заклик до нас, і нехай кожен особисто дасть на нього гідну відповідь своєю вірою та побожним життям», – акцентує ПЦУ.

Нагадаємо, 29 серпня православні християни святкують третій Горіховий Спас. Це свято також має такі назви: Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний Спас або день пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя.