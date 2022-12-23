23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день не можна позичати гроші та речі

У п'ятницю, 23 грудня, відзначають Всесвітній день сноуборду та День внутрішнього світла.

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Також у цей день у Японії – День народження Імператора, а у Єгипті святкують Звільнення єгипетською армією Порт-Саїда.

Всесвітній день сноуборду

Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Це важливе свято для кожного сноубордера, а вперше День Сноуборду провели в Європі в 2006 році.

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Це свято проводиться в Європі, США і навіть в Китаї. Святкування Всесвітнього дня сноуборду проводиться скрізь, де тільки випадає сніг! Основна ідея проведення цього дня – свобода спілкування і відкриттів. Подія збирає всіх любителів сноуборду від про-райдерів до новачків. У День сноуборду на курортах-партнерах свята для сноубордистів навіть організовується безкоштовний доступ на схили.



День сноуборду як правило стає офіційним відкриттям зимового сезону. У цей день планується багато різних подій: уроки сноуборду, тестування сноубордів, змагання, концерти та багато іншого.

Яке церковне свято

23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик у 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуане.

мператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

Для суду над Міною був відправлений в Олександрію єпарх Гермоген, який побачив стійкість віруючого під час тортур, сам повірив в Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав в Олександрію і особисто катував Міну, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де побудували гробницю, а потім базилік і притулок для паломників. Пізніше ці будівлі зруйнували араби.

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Згідно з переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися від очних недуг. Тому на Русі він шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.

Народні прикмети

Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.

Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.

Зірки мерехтять – до холоднечі.

Зірки яскраво горять – до холодів.

Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.

Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.

Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.

Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.

Пиво в бочках піниться – до снігу.

Хмари білі по небу пливуть – до морозів.

Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

Що не рекомендується робити

Не можна займатись важкою роботою.

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу.

Не можна позичати гроші та речі.

Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу.

Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.

Іменини

23 грудня, іменини відзначають Євген, Іван, Іоанн, Стефан.