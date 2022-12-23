23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В цей день не можна позичати гроші та речі
У п'ятницю, 23 грудня, відзначають Всесвітній день сноуборду та День внутрішнього світла.
Також у цей день у Японії – День народження Імператора, а у Єгипті святкують Звільнення єгипетською армією Порт-Саїда.
Всесвітній день сноуборду
Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Це важливе свято для кожного сноубордера, а вперше День Сноуборду провели в Європі в 2006 році.
Це свято проводиться в Європі, США і навіть в Китаї. Святкування Всесвітнього дня сноуборду проводиться скрізь, де тільки випадає сніг! Основна ідея проведення цього дня – свобода спілкування і відкриттів. Подія збирає всіх любителів сноуборду від про-райдерів до новачків. У День сноуборду на курортах-партнерах свята для сноубордистів навіть організовується безкоштовний доступ на схили.
День сноуборду як правило стає офіційним відкриттям зимового сезону. У цей день планується багато різних подій: уроки сноуборду, тестування сноубордів, змагання, концерти та багато іншого.
Яке церковне свято
23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик у 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуане.
мператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.
Для суду над Міною був відправлений в Олександрію єпарх Гермоген, який побачив стійкість віруючого під час тортур, сам повірив в Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав в Олександрію і особисто катував Міну, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де побудували гробницю, а потім базилік і притулок для паломників. Пізніше ці будівлі зруйнували араби.
Згідно з переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися від очних недуг. Тому на Русі він шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.
Народні прикмети
- Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.
- Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.
- Зірки мерехтять – до холоднечі.
- Зірки яскраво горять – до холодів.
- Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.
- Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.
- Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.
- Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.
- Пиво в бочках піниться – до снігу.
- Хмари білі по небу пливуть – до морозів.
- Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.
Що не рекомендується робити
- Не можна займатись важкою роботою.
- Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу.
- Не можна позичати гроші та речі.
- Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу.
- Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.
Іменини
23 грудня, іменини відзначають Євген, Іван, Іоанн, Стефан.
Коментарі — 0