Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця

Залужний вручив Епіфанію нагрудний знак «За сприяння війську»

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця. Про це Епіфаній повідомив у Facebook.

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«Мав теплу зустріч з людиною, яка для багатьох українців стала справжньою легендою, героєм, вправним воєначальником – з Валерієм Залужним. Він як головнокомандувач Збройних сил України впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом і темрявою. І я вірю, що з Божою допомогою ми неодмінно здолаємо це зло. Таку ж впевненість висловив і Валерій Залужний: «Бог і правда на нашому боці, тому Україна переможе!», – йдеться в повідомленні.

Епіфаній зазначив, що Україна вже досягла багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана. Українці згуртували навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з нами протистоять російському тирану і його терору.

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«З щирою вдячністю отримав з рук головнокомандувача ЗСУ нагрудний знак «За сприяння війську». В свою чергу, від повноти нашої церкви вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця – святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви. Пам’ятаємо, що військова служба і захист рідного народу є Богом благословенною справою, а наші військові виконують своє покликання, жертовно захищати ближніх. Тож нехай Господь береже та благословляє наших захисників Батьківщини та весь український народ», – додав митрополит.

Раніше Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала.