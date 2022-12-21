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Солідарні з Україною: Литва вимкне святкові ілюмінації

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Солідарні з Україною: Литва вимкне святкові ілюмінації
На годину вимкнуть вогні на різдвяній ялинці, освітлення на Ратушній площі, прикраси на алеї Лайсвес і на вулиці Вільняус
фото з відкритих джерел

Акція «60 хвилин темряви» спрямована на підтримку українців

Муніципальні будівлі Литви на годину вимкнуть святкове освітлення на знак солідарності з Україною, яка зазнає обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ. Вимкнути на цей час свої ялинки закликали і жителів країни. Про це повідомляє литовське видання Delfi.

«На знак солідарності з Україною Вільнюс візьме участь у цій акції та на годину вимкне всі різдвяні декорації: і вогні на головній ялинці, і освітлення вулиць та мостів», – зазначив міський голова Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Він нагадує, що ця символічна дія важлива і для біженців з України, які живуть у Вільнюсі, їх у місті 30 тисяч.

«Так ми згадаємо, що, на жаль, не всі люди зараз можуть користуватися електрикою, яка є у нас. Ми повинні пам'ятати, що зараз найголовніше, – це фінансова і моральна підтримка України», – додав очільник міста.

Представник Каунаського муніципалітету Агне Аугоне сказала, що на годину вимкнуть вогні на різдвяній ялинці, освітлення на Ратушній площі, прикраси на алеї Лайсвес і на вулиці Вільняус.

Взяти участь в акції «60 хвилин темряви» литовські муніципалітети закликав європарламентар Андрюс Кубілюс. Він звернувся до Литовської асоціації муніципалітетів із закликом 21 грудня, о 20-тій годині, на годину вимкнути всі святкові вогні, а також закликав так само вчинити і жителів Литви.

«21 грудня - найтемніший день року. Але в Україні темрява настала в середині жовтня, коли Росія почала атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру. Понад 10 млн осіб взимку житимуть без світла, тепла і води, це при тому, що температура на вулиці опускається до -20», – йдеться у повідомленні.

Такі ж звернення було поширено  в інших країнах світу: Канаді, Новій Зеландії, Франції, Великій Британії, Польщі, Чехії, Нідерландах, Італії.

Нагадаємо, на початку грудня Литва відправила Збройним силам України партію 155-мм боєприпасів.

Крім того, Литва передала Україні дві відремонтовані гаубиці PzH2000 і боєприпаси до них.

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Теги: Литва

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