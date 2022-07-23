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    Суспільство

    23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    У світі відзначають&nbsp;день китів і дельфінів - 23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    У світі відзначають день китів і дельфінів
    фото: Depositphotos

    Сьогодні не можна стригти волосся

    У суботу, 23 липня, відзначають Всесвітній день китів і дельфінів.

    В цей день у Єгипті – День Революції, Сінгапур – День інженера, Оман – День Відродження або День Ренесансу, Болівія – День дружби, Індонезія – День захисту дітей, Японія – День листів, Уругвай – День менестреля, США – Національний день ванільного морозива.

    Всесвітній день китів та дельфінів

    Щорічно 23 липня наша планета відзначає Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел.

    Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені. Однак, китовий промисел – не єдина загроза для даних тварин. Ще один з головних чинників зникнення китів, дельфінів та інших морських ссавців – це їх вилов для дельфінаріїв, океанаріумів і цирків. Тому сьогоднішній день вважається днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців.

    Яке церковне свято

    23 липня православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.

    Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Бажаючи побачити своїми очима місця, де народився і жив Ісус Христос, він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років. За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на рідній землі.

    Святитель мав талант чудотворення. зціляв хворих, передбачав події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, по якій передбачали врожай.

    Народні прикмети на 23 липня:

    • Сонце пригріє – все дозріє.
    • Висока і крута веселка – до вітру.
    • Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.
    • Павуків майже не видно – до мінливої погоди.

    Що не рекомендується робити 23 липня:

    • Лаятися, сваритися і навіть підвищувати голос до крику. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.
    • Гуляти біля водойм, де багато ряски - там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.
    • Стригти волосся.
    • Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

    У кого іменини 23 липня?
    Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Данило, Петро, Аполлінарія.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони