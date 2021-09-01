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    На Миколаївщині дельфін влаштував туристам шоу (відео)

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    Дельфін в Миколаївській області влаштував &laquo;виступ&raquo; - На Миколаївщині дельфін влаштував туристам шоу (відео)
    Дельфін в Миколаївській області влаштував «виступ»
    Фото з відкритих джерел

    На українському курорті дельфін приплив до відпочивальників

    На курорті Миколаївської області Кінбурська коса дельфін влаштував для відпочивальників «виступ». Про це повідомили в сюжеті ТСН.

    Туристи на пляжі зайняли тварину на відео і опублікували в мережі. У ролику можна побачити, як близько від людей знаходиться дельфін, адже він заплив майже на мілину. За словами очевидців, морський мешканець був буквально в метрі від людей.

    Як з'ясувалося, він просто полював за рибою, захопився і не помітив, як опинився під самим берегом. Втім, тільки зловив здобич, відразу втік на глибину.

    До слова, до дельфінів на Кінбурні вже звикли. Але дуже рідко ці тварини підпливають так близько до людини.

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    Теги: пляжі тварини
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    На Миколаївщині дельфін влаштував туристам шоу (відео)