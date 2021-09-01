На Миколаївщині дельфін влаштував туристам шоу (відео)

На українському курорті дельфін приплив до відпочивальників

На курорті Миколаївської області Кінбурська коса дельфін влаштував для відпочивальників «виступ». Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Туристи на пляжі зайняли тварину на відео і опублікували в мережі. У ролику можна побачити, як близько від людей знаходиться дельфін, адже він заплив майже на мілину. За словами очевидців, морський мешканець був буквально в метрі від людей.

Як з'ясувалося, він просто полював за рибою, захопився і не помітив, як опинився під самим берегом. Втім, тільки зловив здобич, відразу втік на глибину.

До слова, до дельфінів на Кінбурні вже звикли. Але дуже рідко ці тварини підпливають так близько до людини.