Пес Патрон відзначає день народження

Відомому собаці сьогодні виповнилося три роки

Сьогодні, 20 липня, найвідоміший чотирилапий сапер України Патрон відзначає свій день народження. Собака став улюбленцем публіки після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Нині Патрон допомагає своєму хазяїну-саперу розміновувати українські землі.

«Мені три роки. І я найщасливіший пес у Всесвіті. У мене є любляча сім‘я, я маю достобіса іграшок, я допомагаю врятувати життя людей, і у мене щодня є що їсти», – йдеться у дописі на сторінці Патрона в Instagram.

Крім того, автори допису вказали побажання собаки щодо подарунків з нагоди свята.

«Я знаю, що ви зараз думаєте: «Що б такого тому Патрону подарувати». По-перше, свою усмішку. Ось просто зараз усміхніться. Дякую. По-друге, хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велииииику миску корму для собачок і котиків, в яких поки немає свого дому: хотів би їх пригостити в честь свого дня народження. Це зовсім необов‘язково, лише якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, пес Патрон отримав Каннську премію «Palm Dog Award». Цю нагороду вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

Також Патрон став героєм милих малюнків. Відомо, що від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін.