  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Пес Патрон відзначає день народження
рус
    Суспільство

    Пес Патрон відзначає день народження

    З нагоди такого особливого дня Патрон одягнув метелика - Пес Патрон відзначає день народження
    З нагоди такого особливого дня Патрон одягнув метелика
    фото: instagram / patron_dsns

    Відомому собаці сьогодні виповнилося три роки

    Сьогодні, 20 липня, найвідоміший чотирилапий сапер України Патрон відзначає свій день народження. Собака став улюбленцем публіки після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Нині Патрон допомагає своєму хазяїну-саперу розміновувати українські землі.

    «Мені три роки. І я найщасливіший пес у Всесвіті. У мене є любляча сім‘я, я маю достобіса іграшок, я допомагаю врятувати життя людей, і у мене щодня є що їсти», – йдеться у дописі на сторінці Патрона в Instagram.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Пес Патрон відзначає день народження
    Пес Патрон відзначає день народження

    Крім того, автори допису вказали побажання собаки щодо подарунків з нагоди свята.

    «Я знаю, що ви зараз думаєте: «Що б такого тому Патрону подарувати». По-перше, свою усмішку. Ось просто зараз усміхніться. Дякую. По-друге, хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велииииику миску корму для собачок і котиків, в яких поки немає свого дому: хотів би їх пригостити в честь свого дня народження. Це зовсім необов‘язково, лише якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію», – йдеться у зверненні.

    Нагадаємо, пес Патрон отримав Каннську премію «Palm Dog Award». Цю нагороду вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

    Також Патрон став героєм милих малюнків. Відомо, що від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти свята війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пес Патрон відзначає день народження