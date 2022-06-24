24 червня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
Цього дня уважно стежать за погодою
Сьогодні, у п’ятницю, 24 червня, триває 121 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Також відзначається:
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Міжнародний день феї
Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.
Прийшло воно з часів дохристиянської Європи, зокрема, від кельтів та друїдів.
Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості.
Дехто стверджує, що ми не можемо бачити фей через розподіл між двома різними світами. Проте ці істоти можуть являтися нам , в сутінках або напередодні літнього сонцестояння чи на Святвечір.
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День басейну
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Міжнародний день рожевого вина
Дата на 2022 рік. Відзначається в четверту п'ятницю червня.
Яке релігійне свято: день святого Варнави
В цю пору починаються русальні дні. Водні духи стають видимими, веселяться і влаштовують весілля. Вони здатні завести людину в глухе місце і залоскотати до смерті. У багатьох областях в цю ніч влаштовують гуляння, на яких розводять багаття, танцюють і співають.
В народі на День святого Варнави заборонялось рвати траву (нібито біси отруювали її), вживати плоди, зірвані цього дня, працювати впівсили, сваритись, ревнувати, давати й брати у борг, їсти шкідливу їжу та пити алкогольні напої.
До дня Варнави наші предки виготовляли спеціальні обереги від нечисті з сушених трав. Жінки ворожили на вірність чоловіка.
Святого також називали Варнавою Суничником, бо вважали, що задля гарного врожаю полуниця повинна достигнути саме до 24 червня.
Народні прикмети
- Зірки мерехтять зеленуватим світлом – до ясного дня.
- Ворони сідають на найнижчі гілки дерев і чистяться – до дощу.
- У сонячний день голуби ховаються – чекай негоди.
- Бджоли з ранку в поле не летять, а в вуликах сидять і сильно дзижчать – до опадів.
- Дрібні птахи забиваються в середину крони дерев – до негоди.
Іменини
24 червня іменини відзначають: Варнава, Варфоломій, Варвара.