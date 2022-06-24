24 червня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей

Цього дня уважно стежать за погодою

Сьогодні, у п’ятницю, 24 червня, триває 121 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також відзначається:

Міжнародний день феї

Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

Прийшло воно з часів дохристиянської Європи, зокрема, від кельтів та друїдів.

Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості.

Дехто стверджує, що ми не можемо бачити фей через розподіл між двома різними світами. Проте ці істоти можуть являтися нам , в сутінках або напередодні літнього сонцестояння чи на Святвечір.

День басейну

Міжнародний день рожевого вина

Дата на 2022 рік. Відзначається в четверту п'ятницю червня.

Яке релігійне свято: день святого Варнави

В цю пору починаються русальні дні. Водні духи стають видимими, веселяться і влаштовують весілля. Вони здатні завести людину в глухе місце і залоскотати до смерті. У багатьох областях в цю ніч влаштовують гуляння, на яких розводять багаття, танцюють і співають.

В народі на День святого Варнави заборонялось рвати траву (нібито біси отруювали її), вживати плоди, зірвані цього дня, працювати впівсили, сваритись, ревнувати, давати й брати у борг, їсти шкідливу їжу та пити алкогольні напої.

До дня Варнави наші предки виготовляли спеціальні обереги від нечисті з сушених трав. Жінки ворожили на вірність чоловіка.

Святого також називали Варнавою Суничником, бо вважали, що задля гарного врожаю полуниця повинна достигнути саме до 24 червня.

Народні прикмети

Зірки мерехтять зеленуватим світлом – до ясного дня.

Ворони сідають на найнижчі гілки дерев і чистяться – до дощу.

У сонячний день голуби ховаються – чекай негоди.

Бджоли з ранку в поле не летять, а в вуликах сидять і сильно дзижчать – до опадів.

Дрібні птахи забиваються в середину крони дерев – до негоди.

Іменини

24 червня іменини відзначають: Варнава, Варфоломій, Варвара.