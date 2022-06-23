Білорусь готує чергову провокацію: подробиці

Білорусь заявила, що дозволяє жителям Рівненської області перетинати кордон та збирати ягоди у заповіднику Альманські болота. Державна прикордонна служба застерігає, що це може бути черговою провокацією. Про це заявив речник служби Андрій Демченко під час брифінгу.

«Кілька днів тому прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику Альманські болота для збору дикоросів. Наголошу, що таке рішення ними прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація, бо домовленостей, які відбувалися раніше щодо збору дикоросів, або ж інформування по лінії прикордонно-представницького апарату не проводилися», – зазначив Демченко.

Демченко нагадав, що Білорусь підтримує збройну агресію Росії, тому для українців може існувати небезпека на території сусідньої країни. Крім цього, тимчасові місця пропуску громадян через кордон до Білорусі не функціонують і пропуск українців у цьому напрямку не здійснюється.

Раніше повідомлялося, що із 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки.

Крім цього, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.