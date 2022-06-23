  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Білорусь готує чергову провокацію: подробиці
рус
    Події в Україні

    Білорусь готує чергову провокацію: подробиці

    Для українців може існувати небезпека на території Білорусі - Білорусь готує чергову провокацію: подробиці
    Для українців може існувати небезпека на території Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Жителям Рівненщини дозволили збирати ягоди на території Білорусі

    Білорусь заявила, що дозволяє жителям Рівненської області перетинати кордон та збирати ягоди у заповіднику Альманські болота. Державна прикордонна служба застерігає, що це може бути черговою провокацією. Про це заявив речник служби Андрій Демченко під час брифінгу.

    «Кілька днів тому прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику Альманські болота для збору дикоросів. Наголошу, що таке рішення ними прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація, бо домовленостей, які відбувалися раніше щодо збору дикоросів, або ж інформування по лінії прикордонно-представницького апарату не проводилися», – зазначив Демченко.

    Демченко нагадав, що Білорусь підтримує збройну агресію Росії, тому для українців може існувати небезпека на території сусідньої країни. Крім цього, тимчасові місця пропуску громадян через кордон до Білорусі не функціонують і пропуск українців у цьому напрямку не здійснюється.

    Раніше повідомлялося, що із 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки.

    Крім цього, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

    Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна кордон небезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь готує чергову провокацію: подробиці