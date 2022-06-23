Компанія Nike оголосила про остаточний вихід з російського ринку

Компанія закрила свої магазини у Росії ще на початку березня

Відомий бренд спортивного одягу призупинив свою діяльність у РФ ще три місяці тому

Американський виробник спортивного одягу Nike прийняв рішення повністю залишити ринок Росії у зв’язку з війною РФ проти України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист компанії, розісланий у четвер, 23 червня.

«Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності там», – йдеться в публікації.

Як відомо, компанія заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів у Росії у відповідь на агресію Кремля проти України, додавши, що тими магазинами, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.

«Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Наш пріоритет – забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність найближчими місяцями», — цитує агентство лист компанії.

Додамо, що на російській версії сайту компанії розміщено повідомлення наступного змісту: «Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com та мобільний додаток Nike більше не будуть доступні в цьому регіоні».

Також в оголошенні вказано, що магазини Nike, які нещодавно тимчасово закрилися, більше не відкриються.

Російський сайт Nike тепер має такий вигляд

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бренд одягу Mango остаточно йде з російського ринку. Також повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників фарб йде з РФ.

Компанія Coca-Cola також повідомила, що остаточно зупиняє продажі в Росії.

Повідомлялося також, що у Росії виник дефіцит безпілотників. Ціни зросли втричі.