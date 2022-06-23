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    Соціум

    Компанія Nike оголосила про остаточний вихід з російського ринку

    Компанія закрила свої магазини у Росії ще на початку березня - Компанія Nike оголосила про остаточний вихід з російського ринку
    Компанія закрила свої магазини у Росії ще на початку березня
    фото з відкритих джерел

    Відомий бренд спортивного одягу призупинив свою діяльність у РФ ще три місяці тому

    Американський виробник спортивного одягу Nike прийняв рішення повністю залишити ринок Росії у зв’язку з війною РФ проти України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист компанії, розісланий у четвер, 23 червня.

    «Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності там», – йдеться в публікації.

    Як відомо, компанія заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів у Росії у відповідь на агресію Кремля проти України, додавши, що тими магазинами, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.

    «Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Наш пріоритет – забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність найближчими місяцями», — цитує агентство лист компанії.

    Додамо, що на російській версії сайту компанії розміщено повідомлення наступного змісту: «Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com та мобільний додаток Nike більше не будуть доступні в цьому регіоні».

    Також в оголошенні вказано, що магазини Nike, які нещодавно тимчасово закрилися, більше не відкриються.

    Російський сайт Nike тепер має такий вигляд

    Російський сайт Nike тепер має такий вигляд

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що бренд одягу Mango остаточно йде з російського ринку. Також повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників фарб йде з РФ.

    Компанія Coca-Cola також повідомила, що остаточно зупиняє продажі в Росії.

    Повідомлялося також, що у Росії виник дефіцит безпілотників. Ціни зросли втричі.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Компанія Nike оголосила про остаточний вихід з російського ринку