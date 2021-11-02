24 канал відсторонив від ефірів відомого журналіста через «ставлення до вакцинації»

Дмитро Гнап потрапив у скандал через своє ставлення до вакцинації

Керівництво телеканалу планує поновити співпрацю із ведучим та журналістом після завершення карантинних обмежень

24 канал призупинив співпрацю з відомим журналістом та телеведучим Дмитром Гнапом через «розбіжності у ставленні до вакцинації». Про це повідомляє видання «Детектор медіа» із посиланням на директора медіахолдингу «Люкс» Романа Андрейка.

«Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проєктів. Дмитро по-справжньому із захопленням ставиться до своєї роботи і це круто! Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут в кількох моментах наші ставлення до питання розійшлися, тому ми вирішили призупинити проєкти за участі Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24-го щодо таких обмежень», – повідомив Андрейко.

Також директор медіахолдингу висловив сподівання, що Гнап повернеться на канал. За словами Андрейка, сторони погодили, що це станеться «після завершення карантинних обмежень».

В свою чергу Дмитро Гнап підтвердив інформацію про призупинення співпраці з 24 каналом і також припустив її відновлення після завершення жорсткого карантину.

«У нас справді є розбіжності щодо вакцинації. Я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом… З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розійшлися, і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії...», – зазначив Гнап.

Журналіст додав, що в нього немає жодних претензій до керівництва каналу. Якщо в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула, і обмеження знімаються, він готовий поновити співпрацю.

Слід нагадати, що 27 жовтня Дмитро Гнап опублікував на своїй Facebook-сторінці пост з підтримкою власника київського ресторану «Nebos» Максима Богдановича, який відмовився виконувати карантинні приписи чиновників, зокрема, щодо обов'язкової наявності у відвідувачів сертифікатів про вакцинацію.

Нагадаємо, раніше соціальний психолог розказав про причини активності антивакцинаторів.

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