Колективна шизофренія? Соціальний психолог розказав про причини активності антивакцинаторів

Хочемо забути про Сovid-19, але відмовляємось щеплюватися

В українському суспільстві панують подвійні стандарти щодо пандемії: з одного боку люди хочуть, щоб ковід швидше закінчився, але при цьому категорично проти вакцинуватися. Про це в коментарі «Главкому» розповів соціальний психолог Олег Покальчук.

«Суспільний шизоїдний синдром ніхто не скасовував. Шизоїдність – це розщеплення душі на кілька особистостей. Якщо уявити українське суспільство як особистість (звичайно, з наукової точки зору це некоректно, але наочно), то у цій «особистості» існує кілька субособистостей. Одна з них уособлює адептів різних конспірологічних теорій, антиваксерів, прихильників різних нісенітниць у соцмережах тощо. Сказати: «Ковід, стоп!». Це така собі середньовічна поведінка, притаманна часам, коли вважалося, що лише сила молитви здатна владнати всі негаразди. Але ж не все у світі досягається молитвою, дещо ще й наукою», – зазначив Покальчук.

Фахівець пояснює такий стан людей тим, що з початком ковіду люди почали більше керуватися емоціями, ніж раціо. «Під час епідемії відбулися зміни у когнітивній сфері – емоційна сторона почала домінувати над раціональною. Я б сказав, що у перспективі усі заклики до раціонального мислення приречені на поразку. Суспільство у стані сильного хронічного стресу, воно не розуміє, що з ним буде через місяць, через рік, і реагує на все емоційно, а емоція викликає стан афекту», – каже соціальний психолог.

Нагадаємо, екснардепка Надія Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

Раніше Радуцький зазначив, що заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, скільки нардепів досі невакциновані.