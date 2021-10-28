Мер Моршина, де щепилися 75% містян, розповів, як поборов антивакцинаторів

Ільницький: «На якісь антивакцинаторські дописи у Facebook відповідали фахівці»

У Моршині, де отримали щеплення від коронавірусу 75% населення, роз’яснювальну роботу з відвертими антивакцинатори вели на всіх рівнях: від друкованих матеріалів до дописів у соцмережах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Моршина Руслан Ільницький.

«Ми активно поширювали всю офіційну інформацію, яку надавав МОЗ, а також інформацію від міжнародних організацій: на міських сайтах, у роздаткових матеріалах. Крім того, ми запрошували на бесіди керівника Львівського лабораторного Центру епідеміолога Олега Когута, який фахово спростовував усі міфи. На деякі моменти ми просто не реагували. До того ж, на якісь антивакцинаторські дописи у Facebook відповідали фахівці. Ми також намагалися поширювати більше позитивного матеріалу про вакцини», – наголосив Ільницький.

За словами очільника Моршина, більшість містян отримали щеплення вакциною CoronaVac. «У нас 361 людина в рамках проєкту з 13 квітня вакцинувалася Covishield (AstraZeneca). Потім аж до 5 липня у наявності був лише CoronaVac. Потім з’явився і Cominarity (Pfizer). Більшість мешканців Моршину вакцинувалися CoronaVac» – зазначив очільник міста.

Також Ільницький вважає, що досвід Моршина можливо повторити і на рівні держави, але для цього потрібні докласти чимало зусиль і мати мотивацію. «У квітні у зв’язку із кризою ми виконували бюджет міста на 50%, нині – на 85%, але все-таки виконуємо. Одна з сусідніх громад, яка ніколи не залежала від туризму, виконувала бюджет значно краще навіть навесні минулого року. Тому економічні чинники справді мотивували. У нас була велика біда, і нам дуже хотілося з неї вийти.

Якщо ж говорити про таку кампанію у межах країни, то провести її – точно потрібні над зусилля», – уточнив мер Моршина.

До слова, у Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проєкту МОЗ вакцинували майже 75% населення, лише одну пацієнтку поклали в лікарню з коронавірусом.

Зазначимо, що ще 26 жовтня у курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребував госпіталізації.