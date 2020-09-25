25 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 вересня – святого мученика Артемона

У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій

25 вересня в народному календарі вшановують пам’ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників – Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.

Яке релігійне свято

У церкві 25 вересня вшановується пам’ять святого мученика Артемона, який жив у IV столітті і відомий як італійський єпископ. Свого часу Артемону вдалося навернути в християнство велику кількість людей, які раніше були язичниками. У результаті, була утворена ціла громада, для якої Артемон спорудив і освятив храм. Однак у той час країною правив імператор Діоклетіан, відомий своєю нетерпимістю по відношенню до християн. Тому Артемон був заарештований, але зумів втекти з в’язниці і продовжував довгий час проповідувати. Одного разу новонаверненими було зруйновано язичницьке капище, а самі язичники в якості помсти напали на храм і вбили Артемона.

У народі Артемона називали змійовик, оскільки відзначали, що змії в цей день поступово повзуть в укриття, щоб перечекати зиму. Загалом відзначається два зміїні свята – восени і навесні.

Говорили, що 25 вересня на Артемона навіть змії в ліс йдуть – це означало, що настали холоди. Дійсно, відзначали, що життя навколо нібито завмирає – принаймні, в лісах вже рідше можна було зустріти диких тварин. Дні ставали коротшими, а вранці вже траплялися заморозки. 25 вересня можливий навіть і сніг. Вважається, що день 25 вересня дуже важливий для мисливців, і сьогодні востаннє в цьому році можна вполювати якогось звіра, повернувшись додому із здобиччю.

З цього дня життя тварин в лісі завмирає, в свої права вступає осінь, а змії перебираються в ліси з полів. Вважалося, що гадів скликає до себе святий Артемон, який закриває їхні нори на замок, до нього зверталися з проханням захистити від зміїного укусу. У цей день не можна було ходити в ліс, щоб не стати жертвою змій, які перебиралися в нори на зиму.

25 вересня: традиції і звичаї дня

На Артемона стежили за поведінкою змій. Практично повсюдно вважалося, що вони в цей день перебираються з полів у ліси, йдуть в вертепи і ховаються до самої весни в землю.

У народі помічали: «На Артемона день з ніччю рівняється, а змії в сплячку впадають». Вважалося, що в цей день змії вервечкою в ліс повзуть. «Артемон змій останній раз на волю відпускає. А після в нори їх зазиває і зачиняє в глибинах землі на замок».

З середини серпня і по кінець лютого відкривався сезон полювання на вовка, лисицю та зайця-біляка. І хоча прості люди в цей день боялися йти у ліс, мисливців це не лякало. Вони взували високі чоботи і читали спеціальні замовляння від укусів змій. Велике щастя підстрелити в цей день зайця. Вважалося, що це знак того, що осіннє полювання буде дуже вдалим.

Ще в цей день збирали горобину. Згідно з повір’ям, зрубати горобину – до неприємностей і голоду, тобто позбавити себе природних ліків на всю зиму і залишити птахів без їжі. Господині заготовляли ягоди про запас. Вони готували з горобини смачні частування на меду, робили горобиновий квас (прохолоджувальний і протизапальний напій).

Що сьогодні не можна робити:

У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій, які у цей день сповзаються з усіх усюд до лісу.

Не можна зловживати алкоголем та згадувати про шкідливі звички;

Не можна гучно розмовляти, а також сваритись і створювати конфлікті ситуації;

Не можна займатись важкою фізичною роботою вранці;

Не можна зловтішатись та бажати комусь чогось поганого;

Не можна лаятись та сіяти негативні думки.

Народні прикмети на 25 вересня

Якщо людина народилася 25 вересня, то його талісманом є камінь александрит

Якщо на Артемона хоча б зайця вб’єш, то згодом полювання буде дуже вдалим

На деревах 25 вересня багато жовтого листя – буде рання осінь

Дощ іде – буде довга зима

Бур’яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде

На дубі багато жолудів – прикмета, що буде тепла зима і родюче літо

Грім гримить 25 вересня – осінь теплою буде.

День ангела сьогодні святкують:

Данило, Афанасій, Семен, Олексій, Опанас, Микола, Юліан, Іван та Федір.