В Україні буде сонячно, місцями – дощ: прогноз погоди на 24 вересня



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У західних областях очікується дощ

Синоптики обіцяють мінливу хмарність

Сьогодні, 24 вересня, в Україні буде тепло й сонячно, але місцями можливі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У переважній більшості опадів не буде. Лише у більшості західних областей вдень невеликий короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На заході країни вдень повітря прогріється до +21-23 градусів. Вночі температура опуститься до 9-12 градусів вище нуля.

У північних і центральних регіонах вдень стовпчики на термометрах показуватимуть +23-26 градусів. Вночі лише 7-8 градусів з позначкою плюс.

Найтепліше буде на півдні та сході України. Там вдень синоптики обіцяють +26-28 градусів. Вночі температура повітря опуститься до +9-12 градусів. Утім, у Луганській області буде прохолодніше – лише 4 градуси вище нуля.

У Києві у четвер обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +24-26 градусів. Вночі температура опуститься до +8-10.