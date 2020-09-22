Масові свята всупереч карантину потрібні міським головам для власного піару — експерт



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На думку політолога, подібними заходами міські голови нагадують про себе людям для збільшення голосів на дільницях

Усі заходи ініційовані або проводяться з дозволу місцевої влад

Політолог Валентин Гайдай розкритикував проведення в українських містах свят та фестивалів, назвавши їх піаром політиків напередодні виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щодня статистика від МОЗ «кричить» про те, що карантинні обмеження та рекомендації - основна річ сьогодення. Антирекорди з кількості нових інфікованих встановлюють все частіше. І що при цьому всьому ми бачимо? Масові святкування у містах, концерти та фестивалі», — зазначив Гайдай.

Політолог наголосив, що усі заходи ініційовані або проводяться з дозволу місцевої влади. Водночас на фестивалях люди перебувають без масок та не дотримуються соціальної дистанції.

«Тепер основне питання - чому мери та місцева влада так безвідповідально ставляться до пандемії? МОЗ та уряд вже пішли їм назустріч, адаптувавши карантин так, щоб у червоних зонах могли працювати школи, садочки та громадський транспорт. Але в містах все одно продовжують нехтувати карантинними нормами», — написав експерт.

На думку політолога, подібними заходами міські голови нагадують про себе людям для збільшення голосів на дільницях. Однак проблема полягає в тому, що вони не задумуються над наслідками таких гулянь — збільшенням кількості хворих та госпіталізованих у місцевих лікарнях.

«Тепер назріває наступне питання - чи готові до цього представники місцевих влад? Чи готові вони так само лікувати нових інфікованих, як зараз готуються до виборчих перегонів?», — риторично запитав політолог.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.