26 червня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити



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26 червня відзначається День кримськотатарського прапора



Фото: Уніан

Сьогодні не рекомендується пити молоко

Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни.

26 червня відзначаються такі свята:

День кримськотатарського прапора

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Свято Килини гречишниці

Традиції

Говорили, що 26 червня з’являються ґедзі, оводи, які кусають тварин, і худоба від цього дуже страждає. Тому тварин намагалися виганяти на пасовища вранці, а заганяти в хлів вже опівдні, сподіваючись таким чином захистити їх від комах.

Також день був відомий тим, що 26 червня можна було вирушати на збори суниці – на той час вона вже дозрівала.

У народі свято називали Гречишниця, оскільки було прийнято сіяти гречку. Ця культура вважалася дуже вередливою, а тому намагалися дотримуватися термінів посіву. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.

У давнину день Килини, 26 червня, був відомий як свято каш. Селяни готували каші і хвалили їх перед сусідами. Кашу зазвичай виставляли на вулицю і пригощали малозабезпечених. Говорили 26 червня: “Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний”. Безхатьки, пообідавши кашею, бажали господарям багатства і благополуччя, щоб гречка добре вродила.

Молоко на Килину не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком. Існувала прикмета, що в цей день воно стає акулячим, шкідливим для здоров’я, адже від укусів комах худоба може стати скаженою.

Народні прикмети на 26 червня:

Багато комах - до теплої і ясній погоді.

Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу - значить, за прикметою, вони не будуть смачними.

Вечірня веселка віщує гарну погоду.

Що не можна робити 26 червня:

Не рекомендується пити молоко. Існує прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров'я.

Не можна важко працювати - інакше гречка не вродить.

У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.

У кого іменини 26 червня

Іменини сьогодні святкують Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.