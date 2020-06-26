26 червня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити
Сьогодні не рекомендується пити молоко
Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни.
26 червня відзначаються такі свята:
- День кримськотатарського прапора
- Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками
- Міжнародний день на підтримку жертв тортур
- Свято Килини гречишниці
Традиції
Говорили, що 26 червня з’являються ґедзі, оводи, які кусають тварин, і худоба від цього дуже страждає. Тому тварин намагалися виганяти на пасовища вранці, а заганяти в хлів вже опівдні, сподіваючись таким чином захистити їх від комах.
Також день був відомий тим, що 26 червня можна було вирушати на збори суниці – на той час вона вже дозрівала.
У народі свято називали Гречишниця, оскільки було прийнято сіяти гречку. Ця культура вважалася дуже вередливою, а тому намагалися дотримуватися термінів посіву. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.
У давнину день Килини, 26 червня, був відомий як свято каш. Селяни готували каші і хвалили їх перед сусідами. Кашу зазвичай виставляли на вулицю і пригощали малозабезпечених. Говорили 26 червня: “Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний”. Безхатьки, пообідавши кашею, бажали господарям багатства і благополуччя, щоб гречка добре вродила.
Молоко на Килину не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком. Існувала прикмета, що в цей день воно стає акулячим, шкідливим для здоров’я, адже від укусів комах худоба може стати скаженою.
Народні прикмети на 26 червня:
- Багато комах - до теплої і ясній погоді.
- Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.
- Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу - значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
- Вечірня веселка віщує гарну погоду.
Що не можна робити 26 червня:
- Не рекомендується пити молоко. Існує прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров'я.
- Не можна важко працювати - інакше гречка не вродить.
- У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.
У кого іменини 26 червня
Іменини сьогодні святкують Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.