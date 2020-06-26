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    Суспільство

    26 червня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити

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    26 червня відзначається День кримськотатарського прапора<br /><br /> - 26 червня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити
    26 червня відзначається День кримськотатарського прапора

    Фото: Уніан

    Сьогодні не рекомендується пити молоко

    Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни.

    26 червня відзначаються такі свята:

    • День кримськотатарського прапора
    • Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками
    • Міжнародний день на підтримку жертв тортур
    • Свято Килини гречишниці

    Традиції

    Говорили, що 26 червня з’являються ґедзі, оводи, які кусають тварин, і худоба від цього дуже страждає. Тому тварин намагалися виганяти на пасовища вранці, а заганяти в хлів вже опівдні, сподіваючись таким чином захистити їх від комах.

    Також день був відомий тим, що 26 червня можна було вирушати на збори суниці – на той час вона вже дозрівала.

    У народі свято називали Гречишниця, оскільки було прийнято сіяти гречку. Ця культура вважалася дуже вередливою, а тому намагалися дотримуватися термінів посіву. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.

    У давнину день Килини, 26 червня, був відомий як свято каш. Селяни готували каші і хвалили їх перед сусідами. Кашу зазвичай виставляли на вулицю і пригощали малозабезпечених. Говорили 26 червня: “Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний”. Безхатьки, пообідавши кашею, бажали господарям багатства і благополуччя, щоб гречка добре вродила.

    Молоко на Килину не пили, хоча здавна їли гречану кашу саме з молоком. Існувала прикмета, що в цей день воно стає акулячим, шкідливим для здоров’я, адже від укусів комах худоба може стати скаженою.

    Народні прикмети на 26 червня:

    • Багато комах - до теплої і ясній погоді.
    • Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.
    • Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу - значить, за прикметою, вони не будуть смачними.
    • Вечірня веселка віщує гарну погоду.

    Що не можна робити 26 червня:

    • Не рекомендується пити молоко. Існує прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров'я.
    • Не можна важко працювати - інакше гречка не вродить.
    • У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.

    У кого іменини 26 червня

    Іменини сьогодні святкують Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

    церква свята гречка культура традиції
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