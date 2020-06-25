Свято в Онуфрія: у Лаврі натовп вірян і священників без масок (відео)



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П редстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополи т Онуфрій під час спілкування з вірянами і ЗМІ, 25 червня Фото: скріншот відео

Лавра майже півтора місяця була закрита на карантин через спалах коронавірусу

Сьогодні предстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій святкує День ангела. З цієї нагоди у Києво-Печерській лаврі відбулася божественна літургія. Це дійство транслювалося у прямому ефірі на сторінці церкви у Facebook.

Як видно на відео, на богослужіння у Лаврі зібралися десятки вірян. Усі вони, як і священнослужителі, були без засобів індивідуального захисту – без масок і рукавичок. Крім того, всі цілували ікони.

Онуфрій одягнув маску лише під час спілкування з вірянами та ЗМІ перед літургією. Щоправда, вона у нього була спущена нижче носа.

Нагадаємо, 13 квітня київська влада вирішили закрити монастир на карантин у зв'язку зі спалахом інфекції у Києво-Печерській лаврі.

Після закриття поліція взяла в очеплення Києво-Печерську лавру. Нікого не пускали і не випускали з території.

Предстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій, як повідомляли різні ЗМІ та джерела, також перехворів на коронавірус.

Московська церква вимагала від уряду відкрити її храми в Україні, бо церква не може існувати без людей.

25 травня Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину.