У Помісній церкві розповіли, чи можна нехрещеним людям перебувати у храмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церква вважає, що відвідування храмів нехрещеними людьми йде їм лише на користь і дає унікальний шанс почути Слово Боже Фото: День

Єдине, що необхідно нехрещеним людям – це мати бажання відвідати храм і подолати власні надумані страхи зробити в храмі щось «неправильне», прийти «невчасно» чи «образити» своєю присутністю вірян

Двері храмів Української православної церкви відкриті для всіх: і для тих, хто вірить, і для атеїстів. А також для християн та представників інших релігій, для тих, хто готується прийняти Таїнство хрещення або лише розмірковує над цим. Про це повідомили у Помісній українській церкві.

«Неправдивим є твердження, що нехрещеним людям не можна відвідувати храми. Найперше – з тієї причини, що кожен із нас, нині охрещених, колись заходив до храму нехрещеним. До того ж, Церква вважає, що відвідування храмів нехрещеними людьми йде їм лише на користь і дає унікальний шанс почути Слово Боже, переосмислити своє життя, віднайти його сенс, отримати стимул для змін, оновлення, духовне зцілення та допомогу», - йдеться у повідомленні.

В українській ц церкві нагадали, що єдине, що необхідно нехрещеним людям – це мати бажання відвідати храм і подолати власні надумані страхи зробити в храмі щось «неправильне», прийти «невчасно» чи «образити» своєю присутністю вірян. Щодо правил поводження у храмі, то, найперше, треба поважати святиню, до якої ви завітали, і людей, які там перебувають.

«Адже храм – це особливе місце спілкування з Богом, тож там не варто кричати, бігати, штовхатися чи заважати іншим», - зазначили у церкві.

Також українські священники нагадують, що нехрещена людина не може брати участь у богослужіннях, зокрема сповідатися і причащатися. Але слухати Євангеліє, проповіді священників, милуватися святинями, навіть прикладатися до них (за виключенням часу карантинних обмежень), читати молитви, ставити свічки не заборонено. Щодо зовнішнього вигляду – все в межах пристойності.

«Нагадаємо, що ніхто не сваритиме жінок за непокриту голову, якщо вони не мають із собою хустини. Кожного слід приймати з любов’ю, як вчив нас Господь Ісус Христос. Повірте, справжній християнин виявить правдивість своєї віри, коли потурбується про нехрещену людину, яка зайшла в храм, а не осудить її чи прожене з Дому Господнього.

Тож, навіть якщо ви неохрещені і у вас виникло бажання відвідати часточку Неба на землі – храм Божий – ласкаво просимо. Двері нашої Церкви гостинно відкриті для всіх!», - наголосили в Українській православній церкві.