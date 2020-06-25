Зеленський повернув свято митникам: підписано указ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські митники отримали власне свято

День митника відзначатиметься 25 червня

Президент України Володимир Зеленський повернув указом свято День митника, яке буде щорічно відзначатися 25 червня.

Відповідний указ Зеленський підписав сьогодні, 25 червня.

«Ураховуючи важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня», - йдеться в указі.

Ця дата - день прийняття Верховною радою закону «Про митну справу в Україні» в 1991 році.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Це свято, можна сказати, буквально нещодавно повернулося. «День митної служби» отримав статус офіційного державного професійного свята в 1992 році незабаром після розпаду СРСР.

22 червня 1992 року перший президент України Леонід Макарович Кравчук підписав Указ N 353 «Про День митної служби України», який наказував відзначати це свято щорічно 25 червня.

У період президенства Віктора Януковича, після об’єднання Митної та Податкової служб у Державну фіскальну службу, в Україні існувало одне свято – День працівників податкової та митної справи (18 березня).

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.